Nye tider for Jesus Návas

På torsdagens langoddsprogram er det ett oppgjør som skiller seg ut, Manchester-derbyet. Som kan bli avgjørende i kampen om topp fire. Ellers fortsette NHL-sluttspillet med to høyinteressante kamper og fotballprogrammet krydres av forskjellige europeiske kamper og en håndfull norske cupkamper.

Oddstips 1: Pep og Mourinho nøytraliserer hverandre

Oddstips 2: Celta Vigo tenker kun på United

V5 Momarken: Superlunsj med godbiter på Momarken

V64 Gävle: Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra i potten

V75 Åby: Enorm V75-jackpot med Nuncio



VikingLotto: Norsk alenevinner

Selv om dagen startet flott, måtte vi dessverre notere et stort underskudd onsdag. Volda holdt lenge stand og innfridde firemålshandicapet uten problem mot Molde, til flotte 3,30 ganger pengene. Men de to andre høyoddersene i cupen, begge Allsvenskan-kampene (som endte uavgjort) og dobbelen med Bayern München og begge lag scorer i Crystal Palace - Tottenham gikk ad dundas. Dermed ble det bare drøye 50% tilbakebetaling på en svak dag.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.55.

Jesus Navas får kort, 5,00 i odds.

Jesus Navas har blitt omskolert til back og startet Manchester Citys fem siste kamper på høyresiden i forsvaret, med stort hell. Han er utvilsomt en offensiv bidragsyter og har gjort jobben helt greit i forsvar.

Men på disse fem kampene (her er helgens FA cup-semi inkludert) som back, har han plukket to kort, i bortemøtene med Arsenal og Chelsea. I dag vil trolig Manchester City få en del kontringer imot og det kan tvinge Navas til å plukke et nytt kort.

Dommer er Martin Atkinson, som legger lista rundt på snittet med 3,4 kort per kamp denne sesongen. Disse Manchester-derbyene bruker å bli mer kortrike enn akkurat dét snittet.

For som direkte motstander får han trolig lynhurtige Anthony Martial, som viste storform i helgen som gikk.

Fem i odds er svært godt betalt på en back som har plukket to gule på fem kamper i denne posisjonen. Det blir vårt langskudd.

