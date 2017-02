Oddsregnskap januar 2017

Vi har lovet å publisere regnskap for oddstipsene våre etter hver endte måned.

I januar ble det en jevn strøm med tilbakebetaling, beklageligvis ødela et par svake perioder for totalen og tilbakebetalingsprosenten endte på 94,8 for totalt 104 anbefalte oddstips.

Dette betyr at et oddsspill på våre tips ville gitt nesten 95 kroner tilbake for 100 kroner innsats, altså et tap på 5,2 kroner, i gjennomsnitt.

Interessant er det også å se på gjennomsnittsoddsen for de 104 spillene, som er drøye 3,2. Det betyr at et gjennomsnittlig tips hos Sportspill tar betydelig risiko.

Under regnskapsbildet kan du se regnskapene for november og desember 2016. Send meg gjerne en mail om noe er uklart, det er ikke så ofte jeg går innom kommentarfeltene.

I regnskapet har vi brukt kroner 100 som flat innsats for enkelhets skyld.

OPPSUMMERING AV REGNSKAPET I JANUAR 2017.

PS! Samme måned i 2016 endte med en tilbakebetalingsprosent på 66,1, så riktig vei går det heldigvis...