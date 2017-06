Oddsregnskap mai 2017

Siden november 2016 har Nettavisen publisert fullstendige månedsregnskap. Mai måned ble dessverre den klart svakeste måneden siden vi begynte å offentliggjøre resultatet vårt.

Tilbakebetalingen ble kun svake 84,6 % på totalt 101 tips på langoddsen. Selv om det var få dager uten tilbakebetaling i det hele tatt, var det enda færre virkelig gode dager og tre av fire uker gikk i minus. Gjennomsnittsoddsen på våre spill var 2,97.

En hundrelapp på hvert av de 101 forslagene ville gitt et samlet tap på 1554 kroner. Med 250 kroner som standardinnsats, ville tapet blitt 3888 kroner. Dette er bare å beklage og vi skal virkelig brette opp ermene for å forbedre resultatet i juni.

Men vi er fortsatt i knepent pluss i 2017. Nå har vi anbefalt 523 oddstips og tilbakebetalingsprosenten er på 100,2 %.

Uke for uke-regnskap samt regnskap for de fem foregående månedene ligger under bildet.

SVAKE TALL: Det ble dessverre rødt resultat i mai måned.

Uke for uke

Det har vært fire fulle uker i mai. Den første uken, uke 18, ble den svakeste av dem med bare 60 % tilbakebetaling på 24 tips.

Uke 19 var ikke mye bedre, med 74 % tilbakebetaling fra 29 tips.

Uke 20 gjorde sitt for å redde regnskapet og med en tilbakebetalingsprosent på 158 på 22 langoddstips, var mai måned nær i null før den siste hele uken.

Men nedturen kom tilbake i uke 21 og 61 % tilbakebetaling sørget for at mai måned også endte i rødt.

Tidligere måneder

Vi har publisert regnskapene våre fast siden november. Her er de forrige regnskapene:

November 2016 - 94,5 % tilbakebetaling.

Desember 2016 - 106,6 % tilbakebetaling.

Januar 2017 - 94,8 % tilbakebetaling.

Februar 2017 - 100,1 % tilbakebetaling.

Mars 2017 - 111,11 % tilbakebetaling.

April 2017 - 109,79 % tilbakebetaling.

Send gjerne en mail om et er noe du lurer på i regnskapene her, eller om du har andre tilbakemeldinger.