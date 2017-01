Strålende desember-måned for Sportspills oddstips

Ettersom våre lesere har etterspurt dette, skal vi igjen publisere regnskap med månedlige intervaller. Disse regnskapene tar for seg samtlige spill vi har foreslått på langoddsen.

Og det ble en god avslutning på 2016 for Sportspills oddstips. Med en tilbakebetalingsprosent på 106,5 ble det overskudd. Tilbakebetalingsprosenten sier hvor mye man i snitt får tilbake for innsatsen over en gitt periode. For enkelhets skyld er innsatsen satt til 100 kroner for alle spill i regnskapet.

Det betyr at å sette 100 kroner på samtlige av Sportspills 92 tips i desember ville gitt 9804 kroner tilbake - eller 106,5 kroner i snitt per spill.

Nå har jobben begynt for å gjøre januar enda bedre.

Regnskapsoppsumering desember. Her er innsatsen satt til 100 kroner per spill.

PS! Her kan du se november-regnskapet.