Odd er ikke friskmeldte

Etter en tung periode, begynner pilen å peke litt oppover for Nettavisens oddstips. To dager på rad har endt i pluss, mandag var det Pittsburgh Penguins til 1,80 og Djurgården til 1,95 som sørget for overskuddet, av totalt tre tips.

Dagens langoddsprogram domineres av den tradisjonelle 16. mai-runden i Eliteserien og OBOS-ligaen, samtlige 32 lag skal i aksjon denne herlige tirsdagen. Rosenborg, Vålerenga, Strømsgodset og Brann er blant lagene med hjemmekamp.

Ellers skal Reading og Fulham ut i andre akt av playoff-semifinalen i Championship, Norge skal spille VM-gruppespillets siste kamp mot Hviterussland.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Haugesund - Odd, H 2,50.

Vertene har virkelig vært ustabile i sesongåpningen og har fortsatt til gode å ta samme antall poeng i to kamper på rad denne sesongen. I helgen røk de fortjent 2-0 i Sandefjord etter 0-0 hjemme i Sogndal.

Begge de to siste hjemmekampene har endt med poengdeling, den første vant de 4-3 over Vålerenga. Vertene har en rekke fravær. Kaptein Filip Kiss er suspendert og Liban Abdi er skadet, spissen Frederik Gytkjær er tvilsom. Eirik Mæland fortsatt ute.

Kun Rosenborg har spilt mindre målrike kamper enn Odd denne sesongen og telemarkingene har bare scoret åtte mål på like mange kamper. Likevel har det ført til fem seirer og en solid andreplass, mot Strømsgodset tok de en ny trepoenger med 2-0 på lørdag. Nå er seiersrekken oppe i tre kamper etter en mer ujevn start.

Forrige bortekamp var den første de tok poeng i, da de stakk av med 1-0 over Lillestrøm. De tre første ble alle tapt, for Viking, Rosenborg og Stabæk. Kampen i dag spilles for øvrig på naturgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig.

Espen Ruud returnerer etter karantene, mens Occéan og Samuelsen kan spille fra start.

Haugesund er ustabile og Odd har slitt en del på reisefot - dette kan bli åpent. 2,50 er spennende odds på tap til Odd.

