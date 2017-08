Odd er ikke sjanseløse

Rosenborg, vårt hovedspill, feilet dessverre onsdag. Men de tre andre spillene gikk inn og sørget for en riktig så lukrativ dag likevel: BATE vant til 2,95, dobbelen med FC København og APOEL Nicosia satt til 2,52 og Legia Warszawa leverte i tospann med Ludogorets til 2,92 ganger pengene.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

På torsdagens langoddsprogram er det unektelig Europa League som står i fokus, med en rekke spennende kamper. Odd er Norges representant i denne turneringen, og også danskene har med tre lag i håp om avansement.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.25.

Odd - Dinamo Zagreb, H 3,50.

Kampen i Zagreb endte 2-1 til kroatene etter en relativt god prestasjon av Odd. Dermed har Fagermos menn alle muligheter til avansement med seier hjemme i aften, 1-0 vil være nok.

Som kjent er det spillefri hjemme i Norge, som betyr at Odd har kunnet ha fullt fokus på denne kampen. Og ifølge rapportene kommer Fagermo til å stille sitt beste mannskap, foruten en skadet Grøgaard og Nordkvelle. Semb Berge er tvilsom, men er ventet å starte.

Odds fordel i aften ligger, i tillegg til hjemmebanen, at underlaget er kunstgress, noe Dinamo ikke spiller på altfor ofte. Da blir det plutselig en ganske stor forskjell for gjestene.

Kroatene trenger ingen introduksjon, de deltok i Champions League-gruppespillet så sent som i fjor og har bøttevis med rutine fra dette nivået. De var riktig nok ikke det beste laget i Kroatia sist sesong, men har syv poeng på de tre første kampene denne sesongen og virker å være i bra form.

Vi liker å si at lag fra Øst-Europa er svake på bortebane, men det kan ikke sies om Dinamo. Til Skien kommer de uten Doumbia, Pivaric og Sosa, kun sistnevnte har spilletid i år.

Odd må gå ut i hundre og kan sjokkere et Dinamo-lag som må tilpasse seg et helt nytt underlag. Her ligger nordmennenes sjanse og vi tror de kan slå Dinamo til 3,50 ganger pengene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 19.40.

Lyngby - Krasnodar, H 2,90.

Russerne vant 2-1 den første kampen, så her må David Nielsens menn vinne for å kunne avansere til neste runde. De har to tap på rappen i ligaen, for Horsens og for Brøndby, med til sammen ni innsluppede mål, men i Europa har de overbevist så langt denne sesongen. Slovan Bratislava ble slått i begge oppgjørene i forrige kvalifiseringsrunde og i Russland tok de ledelsen før de kollapset.

I tillegg er det liten tvil om at David Nielsen prioriterer denne turneringen og ønsker å nå playoffen. Han får Jeppe Kjær tilbake fra karantene siden helgen, Thomas Sørensen bør også bli skadefri. Mer usikkert er det med Mathias Tauber.

Stefan Strandberg og Krasnodar har fått en god start på sesongen, med seks poeng fra tre kamper og tap kun for tittelforsvareren Spartak. De har fått mye rutine i denne turneringen og kom helt til åttedelsfinalen forrige sesong.

Men det er grunn til å snakke om et visst bortekompleks, for Krasnodar er klart sterkest hjemme og har også 1-1-3 med seg fra forrige sesongs EL-sluttspill.

Gjestene hadde hele fem spillere tvilsomme i helgen, som alle er ventet å returnere i dag. Ellers er fjorårets toppscorer Smolov blant de skadde.

Lyngby er nødt til å vinne denne kampen, og var på høyde med Krasnodar sist. 2,90 er spennende odds på at de gjør jobben og spilles.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 18.55.

Qabala - Panathinaikos, H 2,80.

Grekerne vant 1-0 den første kampen. Hjemmelaget fra Azerbajdsjan har bare deltatt i Europa League ved to anledninger tidligere, men ved begge forsøk gikk de helt til gruppespillet. Der har de som regel blitt bråstopp, men de har bitt godt fra seg på hjemmebane og vunnet de fleste kvalifiseringskampene på eget gress.

For det er nesten utelukkende på hjemmebane de gjør jobben, de hadde 11-3-0 i ligaen forrige sesong og vil garantert få den støtten de trenger til å sikre dagens seier. Vertene har ingen fravær.

Vår evige kjepphest er at greske lag er gode hjemme og svake borte, Panathinaikos er intet unntak og tok dobbelt så mange poeng hjemme som borte i ligaen sist sesong. De har hatt en rolig sommer, men kvittet seg med Marcus Berg.

To faste spillere fra forrige sesong savnes, forsvarer Koutroumbis og midtbanespilleren Villafánes.

Qabala er nødt til å vinne denne kampen og henter selvtillit fra sin solide hjemmestatistikk. Mot bortesvake Panathinaikos tror vi de har bedre sjanser enn oddsen tilsier, vi spiller H til 2,80.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Apollon + Lech Poznan, samlet odds 3,06.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Apollon - Aberdeen, H 1,75

Kampen i Skottland endte 2-1 og Apollon fra Kypros har alle muligheter til avansement i aften. De vant forrige kvalifiseringsrunde greit med 5-1 over Zaria fra Moldova, og vertene kom på en sterke tredjeplass i kypriotisk liga forrige sesong - kun syv poeng bak lokomotivet APOEL.

Hjemmestyrken til dette kypriotiske laget er betydelig, de leverte 12-5-1 forrige sesong og har 3-2-0 på de siste hjemmekampene i europeisk sammenheng.

Gjestene fra Skottland tok seg på sin side videre mot bosniske Sikori på lite overbevisende vis og skottlands nest beste lag er milevis bak suverene Celtic i kvalitet. 9-1-9 var bortetallene forrige sesong, 2-0-3 er bortetallene i de siste fem europakampene deres.

Begge lagene stiller så å si likt hva Europa-erfaring de senere årene angår.

Apollon er svært sterke hjemme og skottenes nest beste lag skal nok måtte henge i tauene for å beholde sin ledelse. Vi tror ikke de lykkes og spiller H til 1,75.

Lech Poznan - Utrecht, H 1,70

Kampen i Nederland endte 0-0, men etter rapportene var Lech det beste laget. De tapte også bortekampen mot Haugesund forrige kvalifiseringsrunde, men slo tilbake og vant enkelt på hjemmebane.

I helgen tok de sesongens første ligaseier med overbevisende 5-1 over Gliwice, et tegn på at formen er i anmarsj for vertene. De er klart best hjemme og hadde solide hjemmetall forrige sesong.

Jevtic og Vernon savnes for hjemmelaget, begge uten kamper så langt denne sesongen.

Gjestene overbeviste ikke mot Valletta fra Malta forrige kvalifiseringsrunde, men tok seg videre etter en solid hjemmekamp. De er i Europa League takket være deres seier i playoffen på straffer over AZ, i grunnspillet tok de en sterk fjerdeplass bak den overlegne troikaen. Dette er for øvrig første gang de deltar i EL-kvlaifisering siden 2013.

Bortelaget trives klart best som hjemmelag, selv om de presterte bra på reisefot forrige sesong. Forrige sesongs svært viktige midtbanespiller Ayoub er tvilsom, mens nykommeren Dumic savnes.

Lech Poznan var best sist og viste form også i helgen, det gjør at de får tillit til 1,75 ganger pengene, som gir oss totaloddsen 3,06 på vår dobbel.

