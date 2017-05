Odd kan gå opp i ryggen på Rosenborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram fra Norsk Tipping er meget innholdsrikt og byr blant annet på serieavslutning i Premier League, mens Real Madrid og Barcelona avsluttet sesongen i La Liga og Real Madrid må vinne sin bortekamp mot Malaga. Her hjemme er det fem kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I ishockey-VM er det duket for finale mellom Canada og Sverige.

Odd + Aalesund til 3,06 i odds. Innleveringsfrist klokken 17.55.

Odd - Molde, H til 1,75 i odds

Molde har hatt en veldig skuffende start på sesongen, og ser nesten hektet av i gullkampen allerede med sin 10. plass med totalt 11 poeng.

For Odd er det helt motsatt. De har heng på Rosenborg og er kun to poeng bak foran helgens serierunde. Har i likhet med trønderne ikke imponert all verden spillemessig, men på fire hjemmekamper denne sesongen, står med like mange seire, og 7-1 i målforskjell. Det er sterkt.

Viljar Myhra fortsetter i mål for Odd, og de må også klaer seg uten Joakim Våge Nilsen. Rafik Zekhnini kan være tilbake fra start.

Molde har 1-2-2 på bortebane og har sluppet inn hele ni mål på fem kamper. Molde må muligens stille uten Ruben Gabrielsen, mens Babacar Sarr og Petter Strand neppe rekker kampen.

1,75 på hjemmeseier er som forventet og spilles.

Aalesund - Sandefjord, H til 1,75 i odds

To lag som har gjort det noe bedre enn forventet, kanskje, men Aalesund er favoritter til denne. Sandefjord har vært rufsete borte, og slipper inn mange mål.

Aalesund har variable 2-0-2 på hjemmebane og ligger på 6. plass med totalt 14 poeng. Vertene må trolig fortsatt klare seg uten Bjørn Helge Riise, mens KAj Ramsteijn, Fredrik Carlsen og Aron Thrandarson alle er tilbake og disponible.

Sandefjord kom kraftig ned på jorden i Bergen på 16. mai og røk 0-5 for Brann, etter at Bohinens menn hadde tatt sju poeng på de tre foregående seriekampene. For gjestene er Håvard Storbæk usikker, mens Elhadji Gana Kane soner karantene for gule kort.

1,75 på hjemmeseier er ikke allverden, men vi har klart mest tro på hjemmeseier og spiller Aalesund i en dobbel med Odd. Totalodds 3,06.