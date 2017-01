Oddsen er mot Petter Northug

Personen som kanskje har fått mest oppmerksomhet forut for VM i Lahti, er den personen som har gått minst.

Petter Northug er på desperat jakt etter VM-formen og viste få tegn til den da han ruslet inn til 31. plass i helgens 30 kilometer i Falun - løypene han ble VM-konge i for bare to år siden.

Formen er så svak at NRK-ekspert Torgeir Bjørn overfor VG melder at «det ser vanskeligere ut enn noen gang før». Det altså når det gjenstår under en måned til VM-konkurransene begynner.

Helgens innsats i Falun var så svak at landslagsledelsen, representert ved landslagstrener Tor-Arne Hetland, sa at Northugs plass i 12-mannstroppen til VM ikke var sikker.

Dermed er også skikongens plass på stafettlaget i fare. Finn Hågen Krogh gjorde en glitrende jobb som ankermann for stafettlaget både i La Clusaz i desember og i Ulricehamn 22. januar. Norge vant begge disse stafettene.

Finnmarkingens glitrende form har gjort det enda lettere å vrake den faste ankermannen på stafett siden 2007, Petter Northug. Faktisk er det høyst sannsynlig at Petter Northug ikke er med på stafettlaget i det hele tatt, skal vi tro oddssetterne til Norsk Tipping.

For med 1,40 i odds på at Northug ikke går stafett, mot 2,50 i odds på at han gjør det, er det ingen tvil om hva de tror på Hamar: Northug blir vraket fra stafettlaget.

Hva tror du? Er du overbevist om at Petter Northug friskmeldes til mesterskapet og går stafetten, er 2,50 spennende odds. Men hvis du, som flere og flere nå har blitt, er sikker på at Northug ikke går stafett, da er 1,40 oddsen for deg.

