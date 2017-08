Oddsregnskap juli 2017

Snart et år er gått siden Nettavisen begynte å publisere sine oddsregnskap og det medfører at vi også må vise frem eventuelle minusregnskap. Og i juli ble det blodrødt for oddstipsene.

Av totalt 63 anbefalte spill, ble det bare 69 % tilbakebetaling. Det betyr et underskudd på cirka 2000 kroner om du setter 100 kroner på hvert spill, eller 5000 kroner om 250 er din standardinnsats.

Dette er den - med enorm margin - svakeste måneden siden vi begynte å publisere regnskapene, men står dessverre i stil med tidligere juli-måneder. Det er ikke en god måned for oss.

Den gode nyheten er at 2017 totalt fortsett er i pluss. Sjekk tidligere månedere i bunn av artikkelen!

RØDT: Man ble ikke rik av å følge Nettavisens anbefalinger i juli.

Uke for uke

Med så stort underskudd måneden sett under ett, er det ingen overraskelse at det var noen svært svake uker på veien.

Uke 27 hadde 56 % tilbakebetaling på 13 tips.

Uke 28 hadde utrolige 22 % tilbakebetaling på 13 tips. :-(

Det ble bedre i uke 29, med 78 % tilbakebetaling.

Sist uke, uke 30, ble det 93 % tilbakebetaling. Vi får håpe at momentum blir med oss inn i den nye måneden.

Tidligere måneder

Vi har publisert regnskapene våre fast siden november. Her er de forrige regnskapene:

November 2016 - 94,5 % tilbakebetaling.

Desember 2016 - 106,6 % tilbakebetaling.

Januar 2017 - 94,8 % tilbakebetaling.

Februar 2017 - 100,1 % tilbakebetaling.

Mars 2017 - 111,11 % tilbakebetaling.

April 2017 - 109,79 % tilbakebetaling.

Mai 2017 - 84,6 % tilbakebetaling.

Juni - 144,6 % tilbakebetaling.

Send gjerne en mail om et er noe du lurer på i regnskapene her, eller om du har andre tilbakemeldinger.