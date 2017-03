Oilers bør vinne nytt NM-gull

En glimrende fredag, hvor alt av tips gikk inn, signert Norges kanskje beste spåmann Kurt Leirvåg, er lagt bak oss, og vi ser framover.

Lørdagens oddsprogram byr på mye krydder, og endelig er semifinalene i gang. To gullmatcher setter det hele i gang.

Stavanger Oilers + Frisk Asker, 2,38 i odds

Innleveringsfrist 17.55.



Stavanger Oilers - Sparta

Stavanger Oilers cruiset gjennom kvartfinalene mot Stjernen og tok seg enkelt videre til semifinalen.

Sparta måtte slite gjennom syv kamper for å slå ut Storhamar. Og Sparta var overhodet ikke imponerende i den serien. De var rett og slett svake og hedige som møtte et preget Storhamar-lag.

Vertene har hatt mange dagers hvile. og ulempen med det kan være at de kommer ut av matchytmen. Men Stavanger har et bnnsolid lag. De har en bredde de fleste lagene i GET-ligaen kan drømme om. De taper nærmest aldri hjemme, og i sluttspillet er de gode i egen hall.

Sparta bør være slitne, Stavanger har kvalitet og overskudd, og alt annet enn hjemmeseier her er en skandale. H

Frisk Asker - Lillehammer H

Lillehammer var solide underdogs i kvartfinaleserien mot Lørenskog, men de klarte å senke uden største utfordreren til "bøtta" over syv kamper.

Dette har garantert tappet gjestene for krefter.

Samtidig har Frisk Asker hatt to dager ekstra til å hvile på, og disse to dagene har nok ikke fått spillerne ut av rytmen i slutspillet, med det tette kampprogrammet. De har nok heller hatt godt av et par dager ekstra med fri, og det kommer de til å utnytte her. Dette, sammen med Oilers, bør gi soleklar gevinst. H