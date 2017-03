Olic må berge 1860

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips Championship: Kniven på strupen for City

Oddstips La Liga: Las Palmas som natt og dag

V75 Superpott: Over 60 millioner i potten

V65 Jarlsberg: Herlig V65-meny Tønsberg

VikingLotto onsdag: Nordmann fikk full klaff

Fredagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr også på flere fristende objekter. Det er kamper fra både Bundesliga, La Liga, Ligue 1 og Championship og det verdenscup sprint langrenn fra Canada. På hockeyfronten starter kvartfinalene i det svenske sluttspillet og det spilles også noen kamper i NHL natt til lørdag.

1860 München - Würzburger Kickers H 1,93 (spillestopp 18.25)

Ti serierunder gjenstår av tysk 2. bundesliga og lillebror i München 1860 er som forrige sesong svært involvert i bunnstriden. Ligger på 14. plass før helgens runde med totalt 25 poeng og har kun tre poeng ned til Erzgebirge Aue som ligger tredje sist og på kvalikplassen. Christian Gytkjær (som ikke har startet de siste kampene) og hans 1860 kommer nå fra to strake tap. Nest sist ble det hjemmetap for formsterke St. Pauli, mens det sist helg ble 0-1 tap borte for opprykksjagende Hannover. 1860 står med solide 6-2-4 på eget gress.

Nyropprykkede Würzburger Kickers innledet med sterke 5-2-2 på de ni første seriekampene i fjor høst, men har møtt "veggen" og står med meget svake 0-2-5 på de sju siste seriekampene. Har 29 poeng og således ikke mer enn sju poeng ned til trøbbel og med tanke på formutviklingen, er de slett ikke trygge. Totalt 3-3-5 på bortebane, men har nå tre strake tap på bortebane.

Hjemmelaget er i beit for poeng, er bra hjemme og møter et meget formsvakt Würzburger Kickers. Vi spiller hjemmeseier til 1,93 i odds.

Metz - Bastia H 1,88 (spillestopp kl 18.55)

Meget viktig bunnoppgjør i fransk Ligue 1. Metz som rykket opp fra Ligue 1 foran denne sesongen, er stadig på trygg grunn og står med 30 poeng etter 28 spilte seriekamper. Kun to poeng skiller ned til Nancy på kvalikplass. Formen er ikke så verst med 3-3-3 på de ni siste seriekampene og hjemme har laget 3-2-0 på de fem siste, totalt er hjemmetallene 5-5-3.

For Bastias del ser det tyngre ut. Korsika-laget har de siste sesongene berget tilværelsen i Ligue 1, grunnet en ekstrem hjemmesterke. Men denne sesongen er ikke hjemmetallene bedre enn 3-9-3 og det er for svake hjemmetall, med tanke på at Bastia er notorisk bortesvake. 2-1-11 er de svake tallene hittil denne sesongen. I kveld må i tillegg både Alexander Djiku, Mehdi Moestafa og Gael Danic sone karantene.

Det skal være bra mulighet for hjemmeseier her og 1,88 for hjemmeseier spilles i en dobbel med seier til 1860. Totalodds 3,63.