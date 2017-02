Opprykksnervene melder seg for Brighton

Lørdagens oddstips gjorde nesten rent bord og vi kan melde om følgende: West Bromwich-seier til 2,15 i odds. Dobbelen med Chelsea og Hertha Berlin til 3,61 i odds. Og ikke minst: godbiten med Hull-seier over Liverpool til 6,65 ganger pengene. Deilig!

Søndagens langoddsprogram er svært spennende, med to Manchester-lag i aksjon, full runde i Serie A og diverse godbiter fra resten av Europa.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Brentford - Brighton, H 3,00.

Hjemmelaget er inne i en helt middels sesong og ligger nøyaktig midt på tabellen før runden, de fikk dog en enorm opptur med den knallsterke 3-0-seieren over formsvake Aston Villa forrige runde.

Vertene liker seg best på sitt eget gress og har levert greie 6-4-4 så langt denne sesongen. De siste tre hjemmekamper har gitt fire poeng. Vingen Sergi Canos er klar for sin andre Brentford-debut etter deadline day. Backen Rico Henry og midtbanespiller Alan Judge er fortsatt ute med sine langtidsskader.

Gjestene gikk på en smell borte mot Huddersfield i midtuken, 3-1, og leverte en ganske elendig prestasjon der. Det var deres andre tap på fire kamper og etter en så lang periode med god kontroll på direkte opprykk, har forspranget begynt å bli spist opp. Ikke utenkelig at dette sitter i bakhodet på laget i dagens kamp.

Chris Hughtons menn har tapt sine to siste bortekamper, for Preston og nevnte Huddersfield, som har forverret bortestatistikken til 7-4-3. Tar man med FA cup-tapet for Lincoln, har de tapt de tre siste kamper på reisefot.

Stopper Lewis Dunk ble utvist torsdag og er suspendert i dag. Backen Liam Rosenior er ute, Gaetan Bong og Sam Baldock er tvilsomme.

Brighton har vist store svakhetstegn den siste tiden og nå kommer opprykksnervene. Dette blir ingen enkel kamp og vi tror de kan gå på en smell. 3 blank er spennende odds på et slikt utfall og er verdt et forsøk.

