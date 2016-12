Oppsvinget fortsetter for Aston Villa

Vi lanserte en dobbel 1. juledag og den gikk inn til 2,59 ganger pengene.

Det er Boxing day! Engelsk fotball skal vise seg fra sin aller beste side og storlag som Manchester United, Arsenal og Chelsea skal alle i aksjon i toppen av Premier League. Gjennom hele seriesystemet i England skal det spilles fotball og det er bare å kose seg med en haug med deilige tippe-objekter.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Aston Villa + Huddersfield, samlet odds 2,72.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Aston Villa - Burton Albion, H 1,60

Vertene er blant formlagene i Championship med tolv poeng fra sine seks siste kamper. Ni av disse er tatt på hjemmebane og de har fått et massivt oppsving på Villa Park etter Steve Bruce tok over roret for et par måneder siden.

Statistikken hjemme er totalt 5-5-0, men Steve Bruce har 4-1-0 på sine fem hjemmekamper bak roret. Manageren har heller ingen ferske fravær etter 1-0-seieren borte over QPR forrige helg. Han har varslet endringer for å holde alle i form, men har uansett en solid bredde i sin tropp.

Burton Albion sliter svært med formen og har tapt sine tre siste kamper, selv om det må nevnes at motstanden har vært av det solide slaget. De har nå bare to poeng ned til nedrykksstreken og bortetallene 0-5-6 gir lite håp om at den situasjon skal bedres akkurat i dag.

Spissene Will Miller og Jamie Ward er ute med skader. Da passer det bra at Stuart Beavon, Hamza Choudhury, Lee Williamson og Ben Turner er tilbake, sistnevnte etter suspensjon.

Aston Villa er et helt annet lag under Steve Bruce og dét spesielt på hjemmebane. Det gjør at vi backer vertene til helt greie 1,60 i odds.

Huddersfield - Nottingham Forest, H 1,70

Igjen har det snudd for David Wagner og hans Huddersfield, de har ti poeng på de siste fire og tre seirer på rappen før dagens kamp. Dermed er det igjen for fullt med i kampen om de viktige playoffplassene - mye takket være hjemmestatistikken 7-1-2. Det må dog nevnes at de har to poengtap på de siste tre hjemmekamper.

Kaptein Mark Hudson er aktuell for retur etter sin langvarige skade. Sammen med forsvareren Hudson er også vingen Joe Lolley tilbake i trening.

Skogvokterne fra Nottingham er på sin side i dårlig flyt for tiden og har tatt ett poeng på de tre kampene etter 2-1-seieren hjemme over Newcastle. Bare åtte av 26 poeng er tatt på eget gress og 2-2-7 er tall som skremmer få.

Spissene Britt Asombalonga og Nicklas Bendtner er sammen med Thomas Lam klare etter småskader. Forsvarer Damien Perquis vurderes som tvilsom.

Huddersfield virker sylskaper for tiden og er meget sterke hjemme. Nottingham er på sin side i dårlig flyt og har en svak historikk på reisefot ... Lite tyder på at Nottingham drar fra Huddersfield med poeng, H spilles til 1,70 ganger pengene. Dette gir oss totaloddsen 2,72 på vår hjemmefavorittdobbel.

