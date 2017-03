Oppturen fortsetter for Swansea

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspott med 5 mill i tolverpotten

Oddsdobbel over 2,5 mål: Alt tyder på en målrik kveld på Anfield

Oddstips 1: Roma kvitter seg med Napoli

Oddstips 3: Blackburn lever farlig

VM Hopp lagkokurranse: Herlig odds på norsk gull

VM-quiz: Hvem vinner tremila?

V75 Drammen: Strålende V75-omgang i Drammen

V65 Ålborg (frist 19.40): Flemming-show i Ålborg

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss lørdag og husk også at bonuspotten skal ut på tippekupongen. Liverpool - Arsenal er den store godbiten på fotballfronten lørdag, og det spilles fotball i alle de store ligaene i Europa. I Lahti er det duket for 30 km for kvinner og en meget spennende lagkonkurranse i hopp.

Swansea City — Burnley H 1,87 (spillestopp kl 15.55)

Heroiske Swansea la ned en solid innsats borte mot Chelsea og skulle kanskje hatt straffe på stillingen 1-1, til slutt måtte de reise hjem med et hederlig 1-3 tap. Ikke at Paul Clement og Swansea-gutta forventet poeng på Stamford Bridge uansett.

Clement har fått skuta på riktig kjøl og fire av syv ligakamper etter managerbyttet er vunnet - de tre tapene har kommet mot topp fire-lag. På hjemmebane har de vunnet sine to siste kamper og forbedret hjemmestatistikken til fortsatt svake 4-2-7. Januarsigneringene Luciano Narsingh og Jordan Ayew imponerte som innbyttere sist og kan startet. Jefferson Montero er tilbake fra skade, men starter neppe. To poeng skiller ned til Palace under streken før denne serierunden.

Burnley kjempet seg tilbake borte mot Hull forrige helg og reddet 1-1, bare deres andre bortepoeng på tolv kamper denne sesongen. 0-2-10 er altså bortetallene deres og det er svakest av alle i ligaen.

Burnley har ni poeng ned til nedrykk, så motivasjonen spesielt på bortebane blir nok dalende de kommende månedene. Formen de siste seks kamper er grei, med åtte poeng. Jeff Hendrick er tilgjengelig etter en tre kamper lang suspensjon, mens Ashley Barnes ble utvist sist og mister dagens oppgjør. Steven Defour og Johann Berg Gudmundsson mister begge kampen med skade.

Hjemmelaget har klart mest å spille for, er i bra form og 1,87 på hjemmeseier er klart godkjent.

Sheffield Wednesday - Norwich H 2,20 (spillestopp kl 15.55)

Nå To strake tap til tross, Wednesday er fortsatt inne på playoff på 6. plass, men utfordrerne er kommet litt nærmere nå. Likevel er det fortsatt fem poeng ned til Fulham på plassen bak.

Selv om de tapte forrige hjemmekamp, er Wednesday knallsterke hjemme med tallene 11-1-4. Gary Hooper er kanskje aktuell for en plass i troppen etter et langt skadeavbrekk. Tom Lees og Morgan Fox er ute.

Gjestene er blant de mange lagene som sikler på Wednesdays playoff-plass og de er seks poeng bak før runden. Formen er heller svak, med bare to poeng på de siste tre i ligaen og forrige bortekamp ble det tap for Burton. De har generelt vært svake gjennom hele sesongen og 4-4-9 er deres svake bortetall.

Hjemmesterke Wednesday får et klart tips her. 2,20 på hjemmeseier er faktisk meget bra betalt og vi spiller Wednesday-seier i en dobbel med Swansea-seier. Totalodds pene 4,11.