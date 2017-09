Östersund har alle muligheter

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddsdobbel Europa League: Mancini har fått sving på sakene

Oddssingel 1 Europa League: I kveld spiller vi Rosenborg

V64 Jägersro galopp: Stor jackpotomgang med 1,1 mill ekstra

V5 Momarken: Bankerfri lunsj på Momarken

V4 Solänget: Knallspennende V4-omgang til lunsj



Et strålende langoddsprogram står foran oss torsdag med andre runde av gruppespillet i Europa League som hovedoppslaget. Rosenborg tar imot Vardar Skopje på Lerkendal og navngjetne lag som Arsenal, Everton, AC Milan, Athletic Bilbao, Lyon, Lazio og Hertha Berlin er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det bra med ishockey på menyen. Fire kamper i toppserien her hjemme og full runde i SHL.

Superonsdag for våre oddstips

Det har vært en meget bra periode for våre oddstips de siste dagene og onsdagen ble ikke noe unntak. Singelspill på Celtic (3,45 i odds når vi lanserte våre tips - ble senket til 2,80), singelspill på Basel (2,95 i odds og 5-0 seier), singelspill på Birmingham (2,60 i odds) og singelspill på Sheffield United (2,70 i odds) var den strålende kvartetten i går. Søndag lanserte vi Sogndal borte mot Aalesund (odds 3,35), mandag lanserte vi AFC Eskilstuna hjemme mot IFK Göteborg (odds 3,40) og tirsdag lanserte vi Besiktas hjemme mot RB Leipzig (odds 2,85). Så har vi naturligvis også bommet på et par spill disse dagene, men totalen er uansett strålende.

Östersund - Hertha Berlin H 3,15 (spillestopp kl 18.55)





Eventyret fortsetter for Östersund som slo til med 2-0 seier borte mot Zorya Luhansk i den første gruppespillkampen. Både greske PAOK og Galatasaray ble slått på hjemmebane i kvalifiseringskampene til gruppespillet. trener Graham Potter har bevisst prioritert ned seriespillet under denne perioden, så også i søndagens seriekamp borte mot Kalmar. Torsdag er det toppet lag igjen.

Hertha Berlin måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Athletic Bilbao i den første gruppespillkampen. 5-3-9 og 3-3-11 på bortebane i Bundesliga de to foregående sesongene og har innledet med ett poeng på de tre første bortekampene denne sesongen. Dette er første gang siden 2009/10 sesongen at Hertha er med i gruppespill i Europa. Marvin Plattenhardt (f), Karim Rekik (f) og toppscorer Matthew Leckie er i følge våre rapporter ikke med til Østersund. De tre har startet i samtlige seks seriekamper for Hertha.

Östersund har levert fantastisk i Europa League hittil og bortesvake Hertha Berling trenger heller ikke være uoverkommelig. Vi lanserte spill på Östersund borte mot Zorya Luhansk til 4,00 i odds og traff flott med den. Torsdag er det hjemmebane og oddsen er 3,15 og så lenge Östersund fortsetter å gå på vannet, er det bare å sette innsatser på laget.