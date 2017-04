Ottawa Senators med bra tak på Bruins

Onsdagens langoddsprogram berikes av Dortmund - Monaco, som er flyttet over fra tirsdag. Fra før skal Bayern München møte Real Madrid og Atlético Madrid ta imot Leicester. I natt begynner NHL-sluttspillet og fem kamper skal spilles, deriblant mellom nordmennene i Montreal Canadiens og New York Rangers.

Det ble minus i tirsdagens regnskap, med bom i både Frisk Asker og Fredrikstad. Juventus' seier til 2,35 ganger pengene bidrar heldigvis til å begrense tapet.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 00.55.

Ottawa Senators - Boston Bruins, H 2,50.

Endelig er Stanley Cup-sluttspillet i gang, etter en lengre periode der få lag i NHL hadde noe å spille for. Ottawa endte på andreplass i Atlantic-avdelingen og hadde en ganske svak form inn mot sluttspillet. Ti av de siste 15 kampene ble tapt, men det stoppet dem ikke fra å slå Bruins to ganger i samme periode.

Senators har nemlig vunnet alle fire oppgjør mot Bruins denne sesongen, begge hjemmekampene ble vunnet etter tre perioder. Enda bedre nyheter er det at Erik Karlsson er ventet tilbake i dag, hans skadefravær har fått brorparten av skylden for Senators-kollapsen i sesongavslutningen. Som Aftonbladets Per Bjurman skriver - Erik Karlsson er Ottawa Senators. Forsvarer Marc Methot er eneste fravær.

Senators avsluttet med 17-13-11 på hjemmeis i grunnspillet.

Bruins har sett bra ut siden de, noe overraskende, byttet trener midt i sesongen. Også de var litt sløve inn mot sluttspillet, men det er vanskelig å legge vekt på betydningsløse kamper i denne sammenheng. De var svært sterke på borteis hele forrige sesong, 18-9-14 var tallene etter tre perioder. Gjestene må klare seg uten opptil syv spillere i natt, blant dem viktige vingspillere som MArchand, Acciari, Krug og Carlo.

Ottawa Senators hadde svært godt tak på Bruins under grunnspillet og med Erik Karlsson tilbake, skal de ha gode seiersmuligheter også i natt. VI stusser over at Ottawa er underdog her og H spilles til 2,50.

Klikk her for å levere denne!