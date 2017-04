På tide at Brann får betalt

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss søndag. Med all respekt for FA-cup semifinalen mellom Arsenal og Manchester City. Det er søndagens El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona som er den aller største sportslige godbiten. Eliteserien byr på seks kamper, det er seks kamper også i OBOS-ligaen, en rekke kamper i Serie A og La Liga. Og det er kamper i Allsvenskan.

Herlig oddstreff lørdag

Nettavisen Sportspills sterke tipsflyt fortsetter og lørdag ble det treff for to av våre tre dobler på Langoddsen. Dobbelen med seire til Bournemouth og Swansea ga 3,41 i totalodds, mens dobbelen med seire til Nottingham Forest og Sheffield Wednesday ga 3,91 i totalodd.

Tolv rette på tippekupongen lørdag

Det ble også tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

Lillestrøm - Brann B 2,40

Etter en positiv start med tre poeng mot Sandefjord i sesongåpningen, har det gått langt tråere for Arne Erlandsens menn. Visst fortjente de kanskje mer i Molde, men tre tap på rad og den svært svake innsatsen i 1-3 tapet i Aalesund forrige helg er urovekkende svakt for kanarifuglene.

Tilsvarende kamp i fjor endte 1-0, faktisk vant LSK begge kampene mot dagens motstander. Sherrif Sinyan er eneste fravær.

Gjestene har spilt svært bra på hjemmebane denne sesong og vunnet begge kamper i Bergen, på bortebane har de fått dårlig betalt med bare ett poeng mot henholdsvis Tromsø (1-1) og Kristiansund (1-0-tap). I begge kamper har de vært det førende laget før sene baklengsmål.

Lillestrøm er neppe av samme kaliber som Brann og selv om bergenserne kun har tatt ett poeng på bortebane hittil, og LSK har vunnet de tre siste tilsvarende, tror vi klart mest på Brann og 2,40 for borteseier spilles.

Vålerenga — Sogndal H 1,80

Det har bare gått en vei for Vålerenga, siden de slo Viking 1-0 i serieåpningen: nedover. Og forrige helg ble et nytt bunnpunkt nådd da de ble ydmyket 0-4 i Molde og oppviste elendige forsvarsspill den første halvtimen. Her har Deila mye å jobbe med.

Hjemme har de altså slått Viking, men også tapt overraskende for Sandefjord. I dag styrkes de defensivt av stopper Jonathan Tollås Nations retur, han var suspendert sist. På skadefronten er det lite endring, som betyr at Fredheim Holm, Agyiri, Horn Myhre, Elsebutangen og Fridjonsson er utilgjengelige.

Sogndal fikk med seg et greit poeng hjemme mot Strømsgodset forrige helg og har tatt samtlige fire poeng på hjemmegress. Borte har det blitt tap både for Sarpsborg og for Tromsø, i begge kamper slapp de inn tre mål. At dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva de bruker de vanlig, er heller ingen fordel.

Ole Amund Sveen blir ikke å se på en god stund, mens Taijo Teniste er usikker.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Oslo og slik Sogndal har sett ut på bortebane hittil, må dette være en gyllen mulighet for Ronny Deilas menn til å komme tilbake på vinnersporet. 1,80 spilles og vi kombinerer altså Vålerenga med seier til Brann. Dobbelodds 4,32.