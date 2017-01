Palace scorer alltid borte

Sportspills øvrige meny 1. nyttårsdag:

Oddstips 1: Målrikt i London

V4/V5 Bro Park: Nyttårsraketten går på Bro Park

V65 Jarlsberg: Internasjonal V65 med to bankere

Godt nyttår til dere alle og velkommen til første dag i 2017. Det er ikke den aller største aktiviteten på fotballfronten på 1. nyttårsdag, men det er to høyinteressante Premier League-kamper på menyen. I tillegg er det fellesstart for både kvinner og menn i Tour De Ski og i Hoppuka er det duket for det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Arsenal - Crystal Palace - begge lag scorer - 1,75 (spillstopp kl 16.55)

Som vanlig er Arsenal priset svært lavt i sine hjemmeoppgjør og denne kampen er intet unntak. 1,28 i odds på at the Gunners vinner denne kampen, er naturligvis helt uniteressant.

Men det finnes heldigvis andre spillobjekter i denne kampen. Sam Allardyce fikk en brukbar start som Palace-manager med 1-1 borte mot Watford 2. juledag. Palace har ikke bedre enn 2-3-4 på sine ni spilte bortekamper, men bortsett fra den aller første bortekampen mot Tottenham (tap 0-1), har Crystal Palace scoret mål i de åtte nest

Arsenal på sin side har scoret mål i åtte av sine ni hjemmekamper denne sesongen og da skal det være bra sjanse for at begge lagene scorer.

1,75 er oddsen på det utfallet og det får gå som et singelspill på en litt laber oddssøndag.