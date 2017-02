Palermo har stått opp fra de døde

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et glitrende langoddsprogram som står foran oss søndag. I Hochfilzen er det duket for to meget spennende jaktstarter når både kvinnene og mennene skal i sving. I St. Moritz er det klart for utfor for kvinner. På fotballfronten skal Chelsea i aksjon i Premier League, mens Swansea tar imot Leicester til et meget viktig bunnoppgjør. Ellers er det en rekke kamper i Serie A, i La Liga, i Bundesliga og i Ligue 1.

Palermo - Atalanta H 3,85 (spillestopp kl 14.55)

Vi må ta med denne ettermiddagskampen fra Serie A. Palermo har fått et "voldsomt" oppsving etter at Diego Lopez overtok roret for den nedrykkstruede klubben. For 14 dager siden ble det et råsterkt bortepoeng mot Napoli og sist helg ble det en meget viktig trepoenger hjemme mot Crotone med seier 1-0. Med 16 seriekamper igjen å spille ligger Palermo tredje sist på tabellen med 14 poeng og har åtte poeng opp til Empoli på sikker plass. Forsvarspillerne Edoardo Goldaniga og Giancarlo Gonzalez sonet begge karantene sist helg, men er tilbake her. 1-0 seieren hjemme mot Crotone sist helg, var faktisk Palermos første hjemmeseier denne sesongen (1-1-9).

Godtgående Atalanta tok sin trettende seier for sesongen sist helg når laget vant 2-0 hjemme mot Cagliari. Atalanta er helt oppe på 6. plass på tabellen og står med 42 poeng og er kun ett poeng bak Lazio på 4. plass. Borte står Bergamo-laget med fine 5-3-4. Har noen spillere ute med skade, men ingen karantener til søndagens kamp.

Så lenge det er håp, er det liv og vi kan ikke se bort fra denne spreke hjemmeoddsen på et revitalisert Palermo, vel vitende om at Atalanta er i ferd med å gjennomføre en meget sterk sesong.

Hjemmeseier til 3,85 spilles.