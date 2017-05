Penguins kan sikre ny finale

Det er alltid gull for den som graver, men utvalget på tirsdagens langoddsprogram er fattig. Her finnes et utvalg fotballkamper fra forskjellige lavere divisjoner, samt den sjette sluttspillkampen mellom Ottawa Senators og Pittsburgh Penguins.

Det ble en elendig start på uken, med treff på null av tre tips. Spesielt å backe GIF Sundsvall var en stor feilvurdering.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 01.55.

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins, B 2,10.

Kamp seks i Conference-finalen, Pittsburgh leder 3-2 i kamper etter å ha vunnet de to siste, begge i ordinær tid. Kampen natt til søndag var spesielt imponerende, da vant de hele 7-0 over dagens motstander. Skuddstatistikken vant de "bare" 36-25, uansett liten tvil om at seieren var imponerende.

Ottawa har på sin side slitt etter noe gode defensive prestasjoner i starten av denne serien. Etter å ha sluppet inn bare ett mål i hver av de tre første kampene, har de nå ti baklengs på de siste to.

Et par spillere er skadet for vertene, ingen av dem nøkkelspillere. Men Alex Burrows er relativt ny på skadelisten og blir savnet i en viss grad.

For Penguins flyter endelig angrepsspillet like fritt som før og de har kommet seg over en frustrerende innledning på serien. De har fått en del skader den siste uken, med Hörnqvist, Kuhnhacki og Schultz ferske på sykestuen. Der er fra før den viktige forsvareren Kris Letang.

Pittsburgh er tilbake i flytsonen og Ottawa klarer ikke å stoppe dem. Vi tror gjestene sikrer finaleplassen med seier i dag og spiller B til 2,10 på en ellers fattig oddsdag.

