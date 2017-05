Pittsburgh-stjernene må skinne

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på dansk cupfinale mellom storklubbene FC København og Brøndby og fire kamper fra andre runden i cupen. Natt til fredag spilles den sjuende og avgjørende kampen mellom Pittsburgh Penguins og Ottawa Senators i kampen om å møte Nashville Predators i Stanley Cup-finalen. I Tyskland møtes Wolfsburg og Eintracht Braunschweig til første av to kamper om retten til Bundesliga-spill neste sesong.

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators H 1,80 (spillstopp natt til fredag kl 01.55)

Natt til onsdag tvang Ottawa frem en sjuende og avgjørende kamp ettersom de vant sin hjemmekamp 2-1. I natt skal det altså avgjøres hvem som får retten til å møte Nashville Predators i Stanley Cup-finalen.

1,80 er oddsen på Pittsburgh-seier og det er litt i laveste laget. Derfor retter vi blikket mot over 5,5 mål der oddsen er klart mer fristende 2,25 i odds. To av de seks kampene mellom lagene har gått over 5,5 mål. Det var den tredje i kampen i Ottawa (5-1 seier til Ottawa) og den femte forrige gang Pittsburgh hadde hjemmebane (7-0).

Men hovedgrunnen til at det er interessant å sette pengene på over 5,5, er at i natt skal det avgjøres. Da er det to scenarioer som kan skje. Det kan bli en forsiktig kamp med vekt på defensiven, eller det kan bli et fyrverkeri. Med tanke på alle de offensive kvalitetene Pittsburg besitter, taler mest for sistnevnte scenario. Og ikke minst at oddsen for at det blir målrikt, er såpass interessant.

Vi setter pengene på over 5,5 mål til klart godkjente 2,25 i odds.