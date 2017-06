Portugal kan tape mot Russland

Onsdagens langoddsprogram er ikke veldig omfangsrikt, men er ikke så verst. Det spilles cupfotball i Norge når Jerv og Åsane møtes i den utsatte 3. runde kampen, og i Federations Cup spilles det to kamper i Gruppe A. I U21-EM er det også to kamper på menyen i dag.

Dessverre så utlignet Kongsvinger i sluttminuttene borte mot Fredrikstad tirsdag kveld, men vårt andre spill denne tirsdagen med seier til Spania U21 gikk ihvertfall fint. Mandag lanserte vi Brann som vårt hovedspill, med objektet pause/fulltid H/H til pene 2,10 odds. Ellers har det vært en strålende helg for våre langoddstips, både søndag og fredag. Singelspillet på Haugesund hjemme mot Rosenborg til 4,15 i odds og singelspillet på Sandefjord til 3,45 i odds var herlig uttak. I tillegg satt favorittdobbelen fra Eliteserien med seire til Molde og Lillestrøm til 2,67 i odds. Fredag ble det også praktfull treff for begge våre oddstips. Sverige og England delte poengene i U21 EM til flotte 3,25 i odds, mens Slovakia vant 2-1 over vertsnasjonen Polen til solide 3,30 i odds.

Russland - Portugal H 3,50 (spillestopp kl 16.55)

Andre runde av gruppespillet i gruppa A i pågående Federations cup som avvikles i Russland. Russland vant sin åpningskamp oppskriftsmessig mot New Zealand, mens Portugal måtte nøye seg med 2-2 mot Mexico. De to beste lagene i hver gruppe går til semifinale.

Russland har et ganske ukjent lag for folk flest, men vær du sikker på at de topp motiverte foran denne kampen. Det er stort sett spillere fra hjemlig liga som er i troppen. Portugal har en solid tropp med til dette mesterskapet, men til tross for at laget ledet to ganger mot Mexico, ble det 2-2 til slutt. Det er ikke sikkert spillere som har vært gjennom lange og krevende sesonger med sine klubblag, er på sitt aller beste, i en tross alt ganske så betydningsløs turnering.

Det ligger i Nettavisen/Sportspills DNA å jakte outsiderspillene når de kan være berettiget (slik vi gjord med både Haugesund og Sandefjord sist søndag f.eks). Russland har hjemmebanefordel, de er meget motivert og selv om Portugal helt sikker har et større maksnivå, handler dette først og fremst om odds.

3,50 på at Russland vinner denne og sikrer semifinale er så fristende odds, at vi må sette et spill på denne i dag.