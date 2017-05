Presset er enormt på Manchester United

Cuponsdag! 32 deilige oppgjør fra norsk cup står på menyen og alle Elite-serielagene skal i aksjon i løpet av midtuken. Hvor smeller bombene? Hvilken toppklubb ryker først? Alt kan du spille på på dagens langoddsprogram. Her finner du også den meget spennende kampen mellom Manchester United og Ajax i Europa League-finalen.



Dagens Europa League finalespill, innleveringsfrist klokken 20.40.

Ajax - Manchester United, U 3,35.

Finale i Europa League, spilles på Friends Arena i Stockholm. Ajax kom på andreplass i Nederlandsk Eredivisie og er således sikret Champions League-kvalifisering kommende sesong, men har også imponert voldsomt i Europa League-sluttspillet. Lag som Schalke og Lyon har begge måttet gi tapt for den nederlandske giganten.

Det er imidlertid en svært ung og uerfaren tropp som skal spille sin karrieres største kamp i kveld, og stundens alvor kommer nok til å prege dem. I tillegg er det vanskelig å se for seg at de kommer til å spille like offensivt som tidligere i utslagsrundene.

Det er ikke til å legge skjul på at det er deres vanvittige hjemmestyrke som har ført dem til denne finalen - den samme støtten vil de ikke få i kveld.

Sinkgraven er friskmeldt og troppen er så å si skadefri. Vingbacken Viergever må imidlertid stå over med skade.

Finalespesialist

Få behersker en cupfinale bedre enn José Mourinho og han er en ekspert på å nøytalisere motstanderen. Sjelden har så mye press vært på ham, dog - alt annet enn seier i dag, vil gjøre hans første sesong til en fiasko. 6. plass og Europa League også kommende sesong vil være katastrofe, Europa League-trofé og CL-spill kommende sesong vil være mer suksess.

Alt press er altså på United, som dog har det beste laget og de mest rutinerte spillerne. Men selv de kan bli preget av dette voldsomme presset.

Deres viktige forsvarer Eric Bailly er suspendert, så stopperduoen består av to av Smalling, Blind eller Jones. Sergio Romero er foretrukket i mål.

For begge lag, men især United, er enormt mye på spill her. Vi ser ikke for oss at noen av lagene tør å ta særlig risiko og dette kan fort bli en lang kveld i Stockholm. Vårt tips er U til 3,35 ganger pengene.

