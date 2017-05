Presset er på Zucca og Rangers

Onsdag ble det et lite overskudd i bøkene etter noen minusdager på rad. Ajax vant til 2,20 ganger pengene og mer enn gjorde opp for at Monaco ikke innfridde som det andre spillet.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: Liverpool-floppen straffer United

Oddstips 2: Her blir United overvurdert

Oddstips 4: Dag & Red jakter umiddelbar retur

Oddsregnskap april: Fantastisk måned for Nettavisens eksperter

V5 Drammen: Spennende omgang i Drammen

V65 Øvrevoll: Nettavisens galoppeksperter jakter suksess på direkten

V4 Lindesberg: Nytt lunsjsnadder blir servert



Det er ikke altfor mange høydepunkter på dagens langoddsprogram, men Celta Vigo - Manchester United skiller seg ut. I tillegg skal New York Rangers prøve å utligne forspranget til Ottawa Senators i nattens NHL-kamp.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 01.25.

New York Rangers - Ottawa Senators, H 1,90.

Fjerde kamp i andre runde av Stanley Cup-sluttspillet, Ottawa vant begge sine hjemmekamper i starten og Rangers slo tilbake med 4-1-seier natt til onsdag. Dermed står det, som den kloke leser alt har regnet seg frem til, 2-1 i kamper.

Vertene har vunnet skuddstatistikken i to av tre kamper og har således fått dårlig betalt. Natt til onsdag kom den forløsende seieren og med bortekamp neste runde, er det viktig å dra tilbake til Canada med 2-2 i bagasjen.

Endelig er hjemmelaget helt skadefritt. De slo ut sterke Montreal Canadiens i første runde etter å ha vunnet to av tre hjemmekamper.

Ottawa Senators har en flott grunnspillsesong i ryggen, men måtte kjempe lenge og hardt for å slå Boston Bruins i første runde av sluttspillet - hele fire av seks kamper endte uavgjort etter tre perioder.

Et par spillere savnes for gjestene, Smith og Borowiecki, førstnevnte en viktig brikke denne sesongen.

Rangers har med seg selvtillit etter den imponerende oppvisningen forrige kamp, men vet samtidig at de ikke kan gi Ottawa matchballen helt enda. Vi tror de håndterer presset og spiller på deres andre hjemmeseier på rad, 1,90 er oddsen.

Klikk her for å levere!