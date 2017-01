Problemene fortsetter for Southampton

Også fredagen endte med solid pluss for Sportspills oddstips, som har levert overskudd i fire av fem dager så langt denne uken. Sergej Ustjugov vant 10-kilometeren til flotte 3,35 i odds og Vancouver Canucks leverte som vårt hockeyspill i natt til 2,30 i odds. Da overlever vi å ha gått skikkelig på trynet i West Ham - Manchester City-kampen.

Det er FA cup-helg og alle Premier League-lagene skal i aksjon i løpet av denne helgen. Lørdag spiller lag som Arsenal og Manchester United. Ellers er det øvelser i både Tour de Ski og for skiskytterne. Dagen avsluttes med full runde i NHL.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Norwich - Southampton, H 2,90.

Norwich plukker akkurat nok poeng til å holde seg i kampen om kvalifiseringsplassene, mandag fikk de en viktig opptur med 3-0-seier hjemme over Derby. Og det er hjemme på Carrow Road de gjør jobben, 8-1-3 er solide hjemmetall i en ellers skuffende sesong.

Vertene er ventet å rotere i en viss grad på mannskapet som møter Premier League-laget.

Southampton går fra nederlag til nederlag om dagen, tre på rappen har det blitt i Premier League. Kampprogrammet er beinhardt og de får ikke hvile etter dagens kamp, heller - alt onsdag venter Liverpool i semifinale i ligacupen. Mon tro dagens kamp betyr minst for manager Claude Puel av de kommende oppgjørene.

Bortestatistikken 2-3-5 i ligaen er uansett ikke mye å skryte av.

Vertene har god flyt på hjemmebane og dette er et glitrende tidspunkt å møte Saints på. De må prioritere onsdagens kamp, de er i elendig form og borte har de generelt vært svake gjennom hele sesongen.

Hjemmeoddsen på 2,90 er for god til å overse. Klikk her for å levere!