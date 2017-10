Problemene står i kø for Chelsea

Vi har en fantastisk lørdag foran oss, med herlige kamper fra morgen til kveld. I Premier League skal begge Manchester-lagene og Chelsea i aksjon, blant andre, her hjemme i Norge spilles skjebnekampen mellom Aalesund og Kristiansund, samt toppkamper i Spania, Italia, Frankrike, Tyskland - egentlig hele kontinentet rundt.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Fredag ble det dessverre null uttelling på våre to tips, etter at både Saint-Etienne og West Ham feilet hjemmet.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 13.25.

Chelsea - Watford, B 8,70.

Ting er ikke som det skal i Chelsea om dagen. De har to tap på rad i ligaen, hjemme for Manchester City og borte for Crystal Palace sist, samt en lite overbevisende 3-3-kamp i midtuken mot Roma for bare tre dager siden. Dermed er det allerede hele ni poeng opp til serieleder Manchester City - og to opp til dagens motstander.

To meget viktige spillere i David Luiz og Tiemoue Bakayoko er siste tilskudd til en allerede lang skadeliste, som allerede inneholder Victor Moses, N'Golo Kanté og Danny Drinkwater.

Hjemme har de tapt to kamper, for Manchester City og åpningskampen mot Burnley. I sistnevnte spilte de riktig nok med ni mann i lange perioder.

Ekte vare

Vi i Sportspill har vært forkjempere for Marco Silva, den nåværende Watford-sjefen, helt siden han ledet Hull til seier hjemme over Liverpool tidligere i år. Han er virkelig ekte vare og har ledet det nye laget sitt perfekt så langt, med 15 poeng og tap kun for Manchester City på åtte kamper.

På reisefot har Silva vist frem sin taktiske kløkt og malt ut knallsterke ti poeng fra fire kamper, dog mot beskjeden motstand. Ingen tvil om at dagens kamp er deres tøffeste for sesongen.

Ingen nye skadeproblemer plager gjestene siden seieren over Arsenal sist helg. Stopperne Craig Caithcart, Younes Kaboul og Sebastian Prödl er alle ute, sammen med Nathaniel Chaloba og Isaas Success.

Det røyner virkelig på for Chelsea om dagen, som har en skadeskutt og tynn tropp uten form og selvtillit. Da er det bedre poengsjanser for Watford enn på lang tid i denne kampen og vi kan ikke overse vanvittige 8,70 ganger pengene på borteseieren. Vi tar en stor risiko, men lever også bare én gang.

PS! Mer risikoaversje spillere kan lene seg på UB til 3,30 ganger pengene.