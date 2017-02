PSG tenker kun på Barcelona

De to spillene på mixed-stafetten gikk dessverre ut, selv om Olsbu var kun 1,8 sekunder unna å få inn 10-oddseren vår. Derfor smakte det godt at nattens NHL-dobbel traff, da New York Rangers sammen med Washington Capitals vant til en samlet odds av 3,38. Tre av fire dager denne uken har endt med overskudd.

Fredagens langoddsprogram er et pent vorspiel til helgens fotball, med lag som PSG og Real Sociedad i aksjon i sine respektive ligaer. Og klokken 14.40 er innleveringsfrist for kvinnenes sprint i VM i skiskyting. Et par NHL-kamper runder av en innholdsrik dag.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Bordeaux - Paris Saint-Germain, H 5,25.

Vi backet Caen mot Bordeaux tirsdag og fikk den virkelig rett i fleisen - Bordeaux vant hele 4-0 over hjemmesterke Caen og har nå knallsterke elleve poeng på de siste fem kampene i ligaen. Kun Monaco og dagens motstander er i bedre form.

Det ble uavgjort 1-1 mot Rennes forrige hjemmekamp og de har nå tatt fem poeng på sine siste tre hjemmekamper. Statistikken på eget gress er totalt helt greie 5-4-3.

Touré, Traoré og de faste starterne i forsvarer Lewczuk og midtbanespiller Ounas savnes. Pondjé er også ute. Ingen av disse av i aksjon mot Caen.

Sesongens høydepunkt

Tirsdag kommer kampen PSG har ventet hele sesongen på. Selve grunnen til at cupspesialisten Unai Emery ble hentet til å lede laget i sommer. Kampen som avgjør om det nok en gang blir fiasko i Europa, eller etterlengtet suksess.

Barcelona kommer på besøk til den første av to kamper i åttedelsfinalen i Champions League alt på tirsdag om fire dager. Det er årets viktigste kamp. Om Emery kommer til å spare spillere i dag er usikkert, men heller trolig. Spillerne vil nok også ha kampen i bakhodet og passe på å ikke slite seg ut og unngå skader.

Unai Emery sa på pressekonferansen at lagets fokus kun er på kampen i kveld, men det er han nesten nødt til å si. Og for all del: PSG har uansett stor bredde i troppen og en profesjonell innstilling til alle kamper.

PSG er uansett i knallform i ligaen, med 16 poeng av de siste 18 mulige - poengtapet kom for serieleder Monaco, som de har tre poeng opp til før runden. Bortestatistikken 8-0-4 vitner om et lag som trår feil i blant, men de siste tre bortekamper er alle vunnet.

Javier Pastore og Grzegorz Krychowiack er eneste fravær, men det er som sagt tenkelig at det blir en viss rotasjon i dag.

Det kan formsterke Bordeaux utnytte og at PSG står til 1,50 i odds her er bare helt uforståelige. Her tar vi stor risiko, men vi mener Bordeaux-seier til deilige 5,25 ganger pengene må være verdt et forsøk i kveld.

