Pulis elsker å møte Stoke

Etter et par svake dager var det deilig å returnere til vinnersporet på fredag. Metz leverte som en strålende underdog til 3,75 i odds og Hamburgs seier til 3,20 i odds smake nesten like godt. Wigan maktet dog ikke å vinne.

Det er endelig lørdag og for en lørdag vi har i vente! Premier League stiller med tilnærmet full runde og tidlig starter Chelsea - Arsenal. Ellers er det et fantastisk utvalg, med gode fotballkamper fra hele Europa.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

West Bromwich - Stoke, H 2,15.

Vertene fortsetter å imponere denne sesongen og ligger stadig på en åttendeplass, 1-1 ble det mot Middlesbrough på tirsdag. Ny kontrakt er langt på vei sikret og formen er solid med ti poeng på de siste fem kamper. Veien opp til Europa-plassene ser imidlertid noe for lang ut.

Hjemme på the Hawthorns har de vunnet sine to siste kamper, som har forbedret hjemmestatistikken til 6-2-3 totalt. Hjemmelaget må klare seg uten Jonny Evans også i dag. Marc Wilson er signert, men tvilsom. Brendan Galloway det samme.

Interessant å merke seg er det at Tony Pulis har ledet West Bromwich til tre seirer og én uavgjort mot sin gamle arbeidsgiver, Stoke. Stoke, som sparket Tony Pulis da de mente han ikke var rett man til å lede laget til videre fremgang. Kampen i høst endte 1-1 på Britannia.

To U på rad

Stoke tok ledelsen hjemme mot Everton onsdag og maktet ikke holde på den, uavgjort sørget for deres fjerde kamp uten tap og åtte poeng i denne perioden. The Potters har vært hakket vassere på hjemmebane denne sesongen, men vant forrige bortekamp med 1-3 over Sunderland og forbedret statistikken til 3-3-5.

Gjestene må klare seg uten Glen Johnson og Xherdan Shaqiri, allerede er Jon Walters og Geoff Cameron ute. Saido Berahino kan debutere fra start mot klubben har tvang seg vekk fra.

West Brom har unektelig en god statistikk mot Stoke under Tony Pulis og det ligger nok en del personlig prestisje i potten her. Vi tror Pulis straffer sin gamle arbeidsgiver nok en gang og spiller H til 2,15 i odds.

