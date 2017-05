Ranheim kan ryste Eliteserie-klubben

Dagens langoddsprogram preges i hovedsak av den deilige 3. runde i cupen, der mange Eliteserie-lag skal bryne seg mot tøff motstand fra nivåene under. Her er det mange potensielle skreller i luften og vi skal prøve å plukke dem ut for deg.

Det er også midtukekupong denne onsdagen, innleveringsfrist er klokken 17.25.

Denne uken har startet elendig for våre tips, med bom også på gårsdagens tips.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.25.

Ranheim - Kristiansund, H 2,70.

Trønderne i Ranheim har fått en meget solid start på sesongen og gikk på sesongens første tap da de røk 3-2 for Tromsdalen borte i helgen som gikk. Dermed mistet de også den direkte opprykksplassen.

Det er først og fremst på hjemmebane de har vært bunnsolide denne sesongen, med fem seire av fem mulige og 7-2 i målforskjell. Forrige hjemmekamp slo de opprykksfavoritten Start.

Kristiansund har gått en helt godkjent start på sin aller første Eliteserie-sesong, med tolv poeng fra elleve kamper. Det er først og fremst på hjemmebane de plukker poeng, på reisefot har de én uavgjort og fire tap så langt denne sesongen. Og målforskjellen 2-11.

Ingen av lagene eller lokalavisene har i skrivende stund kommet med noen skadeoppdateringer før oppgjøret.

Et av de bedre OBOS-liga-lagene mot et av de svakere Eliteserie-lagene vil alltid være en spennende match, og vi backer svært hjemmesterke Ranheim til 2,70.

