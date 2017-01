Reading blir fortsatt undervurdert

Full runde i Premier League og de lavere divisjoner i England preger langoddsprogrammet mandag. Manchester United og Liverpool er blant lagene som skal i aksjon i dagens runde.

Dagens langskudd 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Bristol City - Reading, B 3,20.

Hjemmelaget er ikke i god form og har tapt sine fem siste kamper, alle med ett mål og mot lag rundt dem på tabellen. Dermed har de også mistet en stor del av sin sterke hjemmestatistikk med tre tap de siste fire hjemmekamper, tallene lyder nå 6-1-4.

Det blir ikke bedre av skadesituasjonen, der Hordor Magnusson, Adam Matthews og Korey Smith alle er tvilsomme. Gary O'Neil er definitivt ute av kampen.

Reading spilte bare en omgang hjemme mot Fulham lørdag, kampen ble avlyst grunnet tåke. Formen er uansett knallsterke og de har to seirer på rad, borte over Blackburn og hjemme 3-1 over Norwich på Boxing Day.

Bortetallene er godkjente 5-1-5, selv om Reading er kjent som et typisk hjemmelag. To av de siste tre på bortebane er dog tapt. Stephen Quinn og Deniss Rakels er ute, kaptein Paul McShane er definitivt ute.

Reading er et knallsterkt lag denne sesongen og leverer også greit borte. I tillegg fikk de en mild oppladning til kampen, i og med at de kun spilte en omgang mot Fulham. At Bristol City, med fem tap på rad, er storfavoritt i denne kampen - det skjønner vi lite av. Og backer gjestene til 3,20.

