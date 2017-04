Reading må gripe sjansen

Det ble en glitrende start på uken for Sportspills oddstips. Vålerenga leverte som singelspill, lansert til 1,95 ganger pengene. Frisk Asker vant den tette kampen i Askerhallen 4-2, til en deilig singelodds på 2,85. Djurgården-spillet var en feilvurdering og spolerte dagens siste oddstips, som var en dobbel kombinert med Celta Vigo.

Denne midtuken er rett og slett fantastisk rent fotballmessig, med fulle runder fra Premier League, Bundesliga, Championship, Eliteserien og mer. I dag er det flere storkamper fra de to førstnevnte ligaene. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, der sluttspillkampen langt på vei skal avgjøres.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Reading + Preston North End, samlet odds 3,99.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Reading - Blackburn, H 1,90

Vi opplever at Reading har blitt undervurdert nær sagt hele sesongen og vi har tjent gode penger på Jaap Stams vei mot Premier League. I helgen backet vi dem hjemme mot Leeds og de tok seieren, deres andre på rad. Med tre poeng i dag kan de ta et syvmilssteg mot sikret kvalifiseringsplass.

Hjemmelaget har vært knallsterke på eget gress hele sesongen og de har 13-5-2 totalt så langt. De siste tre hjemmekampene deres har gitt formidable syv poeng.

Midtbanespilelr van den Berg og stopper McShane er fortsatt tvilsomme. Danny Williams fikk en smell i helgen, men er ventet å være med.

Blackburn fikk et umiddelbart oppsving med ansettelsen av Tony Mowbray, men denne ny manager-effekten har sakte ebbet ut. Etter fire strake uavgjortkamper kom Mowbrays første tap som Blackburn-sjef da Brighton vant 1-0 i helgen - for all del et forventet resultat.

Dermed er de fortsatt under streken, selv om de har to lag innenfor to poengs rekkevidde. Kun tolv av 40 poeng er tatt på reisefot og 2-6-11 er ikke en stor bortestatistikk.

Spissen Danny Graham er fortsatt skadet. Backen Adam Henley det samme, mens forsvareren Gordon Greer er tvilsom.

Reading har gjenfunnet formen og har vært knallsterke på eget gress hele sesongen. Blackburn sliter tungt på reisefot og er et klart dårligere lag denne sesongen. Vi tror Reading tar et nytt steg mot playoffplass og backer vertene til 1,90 ganger pengene her.

Preston North End - Bristol City, H 2,10

Vi gir oss ikke med Preston, selv om vi brant oss på dem i helgens kamp mot Nottingham Forest, som endte 1-1. Preston har fortsatt gode muligheter på playoff-plass, seks poeng skiller opp til Fulham - som i kveld har en tøff bortekamp mot Derby. Men vinner de ikke dagens kamp, da går nok toget. No pressure der, altså.

Tross poengdelingen i helgen som gikk, Preston har vært sterke på hjemmebane og står med 10-5-5 så langt denne sesongen.

To viktige spillere kommer tilbake for vertene, Daniel Johnson og Simon Makienok.

Bristol City var i god form før landslagspausen og tok åtte poeng på de siste fire kampene før avbrekket. De skulle nok ønske at pausen aldri kom, for i helgen røk de 2-0 borte for Brentford. Dermed er det fotsatt bare ett poeng ned til Blackburn på nedrykksplass.

Kaptein Gary O'Neil fikk en smell i helgen og er tvilsom. Ellers kan Lee Johnson trolig stille uendret, selv om han har varslet visse endringer.

Bristol City er over nedrykksstreken ikke på grunn av sin gode bortestatistikk - 3-4-13 er elendige tall.

Preston North End er nødt til å vinne og har en god hjemmestatistikk denne sesongen. Bristol City er ganske udugelige på reisefot og vi spiller H til 2,10 ganger pengene. Totaloddsen blir dermed 3,99 på vår Championship-dobbel.

