Real Madrid-spilleren kan stoppe tittelkonkurrenten

Det ble en riktig så hyggelig avslutning på en strålende helg for Nettavisens oddstips. Hertha Berlin-tap satt til 2,40 i odds og dobbelen med trepoenger til Levante og Las Palmas satt til 2,51 ganger pengene. Femmilsdobbelen var det eneste av tre oddstips som ikke gikk inn.

Den knallsterke lørdagen gjorde opp for svake dager onsdag, torsdag og fredag. Etter totalt 24 oddstips, var tilbakebetalingsprosenten på feiende flotte 130,1 forrige uke.

Selv om det ikke er all verden til utvalg denne mandagen, har vi godbiten West Ham - Chelsea på menyen. Alavés - Sevilla i La Liga er også et svært interessant oppgjør. I GET-ligaen spilles andre kamp i kvartfinalene og det er spennende odds på flere kamper.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Alavés - Sevilla: Marcos Llorente får kort, 4 blank i odds.

Spennende kamp i Spania i dag, men HUB-oddsen frister lite. Vi har sett på noen kortspill og lander på den Real Madrid-utleide defensive midtbanespilleren Marcos Llorente.

Han har spilt 21 ligakamper og fått fem gule kort, så han har nylig sonet karantene for disse og stiller med blanke ark i kveldens kamp. Gult kort vil altså ikke bety all verden for midtbanespilleren. Ett av de fem gule kortene kom i det motsatte oppgjøret mot Sevilla i høst.

I tillegg er han utleid fra Real Madrid, som er Sevillas argeste konkurrent i tittelkampen. Det gir nok ekstra motivasjon for å ødelegge for dagens motstander.

Llorente har lite å tape på gult kort, er hyppig i dommerens bok og har en ekstra motivasjon for å være kynisk. Fire i odds er spillbart for en spiller som plukker kort i nesten hver fjerde kamp.

