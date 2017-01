Real Madrid taper toppkampen

Sevilla har imponert stort denne sesongen, og søndag kan de klatre helt opp i ryggen på serieleder og motstander Real Madrid i ligaen.

Sevilla er et av Europas aller beste hjemmelag, og har en meget interessant odds mot Real Madrid.

Søndagens singelspill 2.

Sevilla - Real Madrid. H 3,45.

Toppoppgjør i Spania. Med seier vil Sevilla kun være ett poeng bak Real Madrid.

Lagene møttes også i Copa del Rey i midtuken på samme arena, og det oppgjøret endte 3-3.

Vertene er veldig solide på hjemmebane. Denne sesongen har de 7-0-1, og de har kun tapt seks kamper på eget gress de siste tre sesongene.

Det er ikke annet enn meget, meget imponerende tall.

Real Madrid har til gode å tapte på bortebane denne sesongen, og har også meget gode muligheter for poeng også her.

Ronaldo tilbake for gjestene, som har unnet tre av de siste fem oppgjørene mot Sevilla.

Dette tror vi imidlertid snur, og verdien for hjemmeseier er såpass god at Sevilla bør få vår støtte her. HUB.