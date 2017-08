Real mener alvor nå

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss fredag. To kamper fra engelsk Chamoionship, to kamper fra La Liga, to kamper fra dansk Superliga, en kamp fra tysk Bundesliga og en kamp fra Ligue 1 i Frankrike er de sportslige høydepunktene.

Det ble strålende klaff for våre oddstips torsdag. Rosenborg innfridde som vårt hovedspill til herlige 3,55 i odds, mens Østersund også gjorde jobben og vant 2-0 til flotte 2,80 i odds.

Real Sociedad - Villarreal H 2,00 (spillestopp kl 20.10)

Knallsterk borteseier med 3-2 mot Celta Vigo i seriepremieren forrige helg og baskerne ga bud om en ny flott sesong. Endte på 6. plass forrige sesong og hadde da blant annet 10-5-4 på hjemmebane. Troppen er mye den samme, selv om velkjente Carlos Vela er forsvunnet til USA.

Villarreal ble numme fem sist sesong, men innledet sesongen med å tape 0-1 borte for nyopprykkede Levante. Solide 8-6-5 på bortebane sist sesong. Sliter med en god del skader og seks-sju spillere kan være ute også i kveld.

Til tross for 0-2-3 på de fem siste tilsvarende, synes vi det er klar fordel hjemmelaget denne gang og setter pengene på hjemmeseier til godkjente 2,00 i odds.