Real Sociedad burde ikke vært favoritt

De to spillene på mixed-stafetten gikk dessverre ut, selv om Olsbu var kun 1,8 sekunder unna å få inn 10-oddseren vår. Derfor smakte det godt at nattens NHL-dobbel traff, da New York Rangers sammen med Washington Capitals vant til en samlet odds av 3,38. Tre av fire dager denne uken har endt med overskudd.

Fredagens langoddsprogram er et pent vorspiel til helgens fotball, med lag som PSG og Real Sociedad i aksjon i sine respektive ligaer. Og klokken 14.40 er innleveringsfrist for kvinnenes sprint i VM i skiskyting. Et par NHL-kamper runder av en innholdsrik dag.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Espanyol - Real Sociedad, H 2,55.

Etter en svært tøff start på sesongen, er det få lag med mer momentum enn Espanyol om dagen. De åpnet året med ett poeng på to kamper, men har nå vunnet de tre siste, inkludert en knallsterk 3-1-seier hjemme over Sevilla.

Og hjemme har de virkelig løftet seg mange hakk den siste tiden. Av de siste 15 mulige hjemmepoengene har de tatt 13. Det har forbedret hjemmestatistikken til 4-5-2.

Litt kritisk er det dog på skadefronten. Viktige midtbanespillere i Sánchez, Javi López, Diop og den faste angrepsduoen Léo Baptistão og Pablo Piatti er alle ute med skader. Piatti scoret seiersmålet mot Málaga sist og var den eneste av disse fem som spilte da.

Ustabile borte

La Real er et knallsterke bortelag og har også gjort det greit på reisefot denne sesongen, men 5-0-5 er en ustabil statistikk. De spilte ingen stor kamp hjemme mot Osasuna sist, men vant til slutt 3-2 over tabelljumboen.

Også gjestene har noen skadeproblemer, med forsvarerne Carlos Martínez og González ute, også den faste midtbanespilleren Sergio Canales og midtbanekollega Bergara savnes i dag. Iñigo Martiínez returnerer fra suspensjon.

Espanyol er i kjempeform spesielt på hjemmebane og har vært potte tette i en lang periode. Vi mener det er rart at La Real er satt til favoritt i denne og tror Espanyol har langt bedre vinnersjanser enn Norsk Tipping vil ha det til. H til 2,55 blir vårt spill fra Spania i dag.

