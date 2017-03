Roma har stålkontroll på byrivalen

Vi var avhengige av full klaff for å sikre pluss i februar-regnskapet og jommen kom ikke oppturen som bestilt. Charlotte Kalla knuste Krista Pärmäkoski til 2,25 ganger pengene. Og også fotballen gikk så det suste, med treff på Blackburn-seier til 2,70 i odds og dobbelen med Juventus og Bordeaux til 2,55 ganger pengene. Newcastle vant og ødela dagens siste spill.

Komplett februar-regnskap publiseres i løpet av dagen.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Klæbo vil ha mer

Oddstips 3: Granada har stått opp fra de døde

Oddstips 4: Bastia må finne formen

Tippekupongen: Real Madrid og Barcelona fortsetter å vinne

VM-quiz: Husker du denne Dæhlie-seieren?

V4 Halmstad: Vi byr på snadder til lunsj

Dagens langoddsprogram er flott, variert og interessant. Kombinert-gutta skal i aksjon, det er 15 kilometer klassisk for langrennsherrene og det er full runde i La Liga. Derbyet Lazio - Roma spilles i Italia og Manchester City skal ut i omkamp mot Huddersfield i FA Cupen. I tillegg er det tippekupong med innleveringsfrist klokken 19.25.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Lazio - Roma, B 2,30.

Semifinale i cupen, kamp én av to. Et derby der begge lag kommer til å satse alt for å vinne, de tør neppe annet i kampen som er så viktig for supporterne. Lazio er i grei form rent poengmessig og har ti poeng på de siste fire i ligaen, men det har vært mot jevnt svake motstandere (og Milan) og uten å imponere spesielt.

Verst er kanskje den innbyrdes statistikken mot erkerivalen Roma - Roma har vunnet de fire siste og Lazio står uten seier mot Roma på de siste seks.

De har vært gode på Olimpico denne sesongen og står med 9-2-3 på hjemmebane. Førstekeeper Marchetti er tvilsom.

I kalasform

Roma er i kalasform og vant hele 3-1 borte mot Inter i helgen som gikk, etter blant annet to verdensklassescoringer av Radja Nainggolan. De er i fantastisk form med fire rake seirer i ligaen. I bakhodet er nok helgens kamp mot serietreer Napoli, men i et derby blir ingen krefter spart.

Den etter vært ganske viktige venstrebacken Emerson er tvilsom, ellers er kun langtidsskadde Florenzi ute med skade.

"Gjestene" har vunnet samtlige 13 seriekamper de har spilt på Stadio Olimpico denne sesongen.

Derbyer er alltid noe usikre, men Romas innbyrdesstatistikk er unektelig knallsterk mot Lazio og vi spiller B til 2,30 - som er borteodds over gjennomsnittet i markedet i skrivende stund.

Klikk her for å levere!