Roma kvitter seg med Napoli

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspott med 5 mill i tolverpotten

Oddsdobbel over 2,5 mål: Alt tyder på en målrik kveld på Anfield

Oddstips 2: Oppturen fortsetter for Swansea

Oddstips 3: Blackburn lever farlig

VM Hopp lagkokurranse: Herlig odds på norsk gull

VM-quiz: Hvem vinner tremila?

V75 Drammen: Strålende V75-omgang i Drammen

V65 Ålborg (frist 19.40): Flemming-show i Ålborg

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss lørdag og husk også at bonuspotten skal ut på tippekupongen. Liverpool - Arsenal er den store godbiten på fotballfronten lørdag, og det spilles fotball i alle de store ligaene i Europa. I Lahti er det duket for 30 km for kvinner og en meget spennende lagkonkurranse i hopp.

Roma - Napoli H 1,98 (spillestopp kl 14.55)

Det er ingen tvil om at Roma hadde blikket rettet mot denne seriekampen før onsdagens Coppa Italia-oppgjør mot byrivalen Lazio. Nå stilte riktignok Roma et bra lag i den kampen, men selv med 0-2 tap er det ikke kjørt før returoppgjøret.

Her er duket for toppkamp i Serie A og tolv serierunder før slutt er det fight om andreplassen. Det er Roma som innehar denne i øyeblikket med sine 59 poeng og avstanden ned til Napoli på 3. plass er fem poeng. I likhet med serieleder Juventus (14-0-0) har heller ikke Roma avgitt et eneste poeng på hjemmebane (12-0-0). Seier her vil langt på vei sikre andreplassen for Roma.

Når det gjelder Napoli så har de et tøft program den siste tiden. Sist helg røk laget 0-2 hjemme for Atalanta, onsdag ble det 1-3 tap borte for Juventus i Coppa Italia og tirsdag venter returoppgjør mot Real Madrid i Chmapions League der laget skal prøve å hente opp 1-3. Napoli har levert bedre enn vanlig på bortebane denne sesongen og står med kun to tap.

Roma har vunnet de fire siste tilsvarende serieoppgjørene på Stadio Olimpico, de har ikke avgitt ett eneste poeng på hjemmebane denne sesongen og sett i det lys, er 1,98 på hjemmeseier slett ikke verst betalt.

Leicester — Hull H 1,73 (spillestopp kl 15.55)

Hvilken opptur Leicester fikk da de smadret Liverpool 3-1 på mandag! Viktig i nedrykksstriden og ikke minst viktig for å bevise at det ikke var feil å sparke Claudio Ranieri. Men jobben er langt fra gjort, kun to poeng skiller ned til nedrykksstreken og mot dagens motstander er det like viktig med tre poeng.

Mandagens hjemmeseier var den første på en god stund, men de har stadig sterke 6-3-4 på eget gress. Det er først og fremst borte de har skuffet denne sesongen. Craig Shakespare kan stille med de samme elleve som sist.

Hull tok ledelsen mot Burnley forrige lørdag, men maktet ikke holde den og 1-1 ble sluttresultatet. Det betyr at det stadig er et poeng opp til trygg grunn. Hulls oppsving har kommet primært på eget gress og bortestatistikken til Hull er sørgelige 1-2-10 - seieren kom i den aller første bortekampen denne sesongen (Swansea 2-0)

Begge lag er klart revitaliserte etter managerbytter og dette blir en skikkelig sekspoengskamp. Sam Clucas og Lazar Markovic returnerer etter henholdsvis suspensjon og skade. Harry Maguire er tvilsom, mens angriperne Evandro og Mbokani er ute med skade.

Hjemmesterke Leicester fikk en voldsom opptur mandag og fortsetter den gode trenden. 1,73 på hjemmeseieren her er godkjent og vi tar denne med i kombinasjon med Roma-seier og får en totalodds på 3,43.