Romas bragd mot Chelsea kostet dyrt

Det er en særs spennende søndag vi har i vente, med full rulle i sesonginnspurten her hjemme i Norge, toppkampen Brann - Rosenborg er høydepunktet her til lands, og deilige oppgjør fra hele Europa. Tottenham - Liverpool blir høydepunktet for de som elsker engelsk fotball.

Vi gikk på et lite tap på lørdagens fire tips, men Napolis uavgjortresultat mot Inter til 3,80 i odds reddet inn nesten hele dagen.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 14.55.

Torino - Roma, H 3,30.

Vertene har fått en god start på sesongen og har plukket 13 poeng på åtte kamper med 3-4-1 så langt. Riktig nok står de uten seier på sine tre siste, mot i hvert fall to motstandere de bør kunne slå. Hjemme har de fem poeng fra tre kamper så langt og de slo Roma 3-1 i tilsvarende kamp forrige sesong - faktisk har de ikke tapt på fire hjemmekamper mot dagens motstander.

Deres viktigste spiller, Andrea Belotti, savnes dessverre grunnet skade. Tidligere Roma-spiller Sadiq blir erstatteren. Lyanco, Barreca og Obi savnes også.

Hovedargumentet for vårt spill er at Roma brukte opp det som var av krefter da de, så sent som onsdag, stod for en kjempebragd mot Chelsea på Stamford Bridge og 3-3. Det var den andre tøffe kampen på kort tid etter de også røk hjemme for Napoli sist helg.

Ellers er det verdt å merke at Roma står uten poengtap på reisefot, men mot beskjeden motstand.

Florenzi fikk hvile sist og er ventet tilbake. Manolas, Defrel, Emerson og trolig Fazio mister kampen grunnet skade.

Hjemmelaget har bare gode minner fra tilsvarende kamp i fjor og Roma har nok fortsatt kraftanstrengelsen mot Chelsea i beina. Vi backer Torino til å sjokkere her til flotte 3,30 ganger pengene.

