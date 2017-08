Rosenborg er slett ikke sjanseløse

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr på en rekke spennende kamper i Europa Playoff med blant annet Rosenborg i aksjon i bortekamp mot Ajax. I tillegg er det OBOS-liga og toppkamp i Toppserien her hjemme mellom LSK Kvinner og Avaldsnes.

Ajax - Rosenborg pause/fulltid dobbel U/H - 3,50 (spillestopp kl 20.40)

Tradisjonsrike Ajax er som vanlig blitt ribbet for noen av sine beste spillere foran denne sesongen og kanskje var det en medvirkende årsak til at laget røk 1-2 borte mot Heracles i seriepremieren i Nederland i helgen. Uansett så har jo Ajax voldsom erfaring fra spill i Europa.

Det har også Rosenborg og det må jo føles tungt for RBK-leiren å se at Celtic smadret Astana 5-0 i gårsdagens CL-playoff. RBK var tross alt ikke langt unna fra å eliminere Celtic i den tredje kvalifiseringsrunden. Rosenborg viste styrke da de lørdag snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Molde og har som kjent styrket sin allerede solide tropp med både Anders Trondsen og Samuel Adegbenro denne uken. Riktignok er det kun sistnevnte som er med i kveldens tropp.

Ajax er priset til 1,25 i odds for seier i kveld og det er vanvittig lavt. Ajax er som kjent akkurat igang med den hjemlige serien og har mistet spillere. Det er ikke helt usannsynlig at RBK kan ta Ajax over to kamper. Vi tror uansett at RBK kan holde stand lenge i kveld og synes spillobjektet med uavgjort til pause og Ajax-seier til slutt er spennende, ikke minst oddsmessig. 3,50 i odds på det utfallet spilles.