Dagens langoddsprogram er i stor grad preget av Champions League-kvalifiseringen, der lag som Rosenborg og FC København skal i aksjon i utrolig viktige returoppgjør.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det ble en kjip start på måneden med bom på tirsdagens singel.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Rosenborg - Celtic, H 2,55.

Kampen i Skottland endte 0-0 og det er Rosenborg som har det beste utgangspunktet foran denne returen. Samtidig ved Celtic at de avanserer ved uavgjort, så lenge de scorer mål. Denne blir spennende!

Vertene spilte to ganger 1-1 mot Dundalk og avanserte i ekstraomgangene uten å overbevise. I Eliteserien er det som kjent sommerferie, så trønderne har hatt all fokus på denne kampen. Lerkendal blir utsolgt og rammen blir storartet.

Rosenborg er normalt knallsterke på hjemmebane og tok også sist sesong alle seirene i Europa på hjemmebane. Pål André Helland og stopper Tore Reginiussen er svært usikre, ellers står det bra til.

Celtic fikk slakt i skotsk presse etter kampen sist uke og det er forståelig, de var langt unna å sette det nødvendige presset på nordmennene. Og det er på hjemmebane de normalt gjør jobben, de har svært svake borteresultater i europeisk sammenheng.

En viss del av fraværskrisen er avverget for gjestene, som stilte svært svekket sist uke. Leigh Griffits er ventet tilbake på topp tross en liten skade, mens lagets beste spiller Dembele og forsvarer Boyata fortsatt går skadet.

Denne blir åpen! Rosenborg har alle muligheter til avansement her, så lenge de ikke viser Celtic for mye respekt. Vi forsøker H til 2,55 her.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken

BATE Borisov - Slavia Praha, H 2,95.

Tsjekkerne vant 1-0 i første kamp. Hviterussiske BATE har mye erfaring fra denne turneringen og er på en sterke 82. plass på UEFAs klubb-koeffisient-liste, de deltok i gruppespillet så sent som 2015. I hjemlig serie er de overlegent best og vant dobbelen også sist sesong.

Det er på hjemmebane de gjør jobben i Europa-sammenheng, hvor de har 6-2-2 på de siste ti kampene. Tapene har kommet for Porto og Barcelona, men de har slått lag som Roma. Poenget: Hjemme i Borisov kan BATE slå mange lag.

Gjestene gikk forrige sesong til topps i en ganske så tøff tsjekkisk liga, med bare ett tap på 30 kamper. Særlig mye deltakelse i europeisk sammenheng har de ikke vært de senere sesongene, dog, og de ligger helt nede på 185. plass i Europa de siste fem sesongene. Dette er første gang de deltar i CL-kvalifisering siden 2009.

Vi stusser litt over at Slavia, som ikke må vinne, er satt til favoritt på langoddsen. Slik vi ser det, er sjansene størst for BATE-seier og 2,95 er svært godt betalt på denne hjemmeseieren.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken

APOEL + FC København, samlet odds 2,52.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

FC København - Vardar, H 1,50

Makedonske Vardar slo ut Malmö og har skapt problemer for et annet nordisk lag med sin 1-0-seier over FCK sist uke. Ståle Solbakkens menn har fått bare en grei start på årets sesong, med to poengdelinger på hjemmebane i serien og faktisk også hjemmetap for Zilina i forrige kvalifiseringsrunde.

Nordmannen har måttet se mange viktige spillere forsvinne i sommer, spillere som ville vært vanskelige å erstatte for mange lag. En viss nedtur er naturlig og nå står de i alvorlig fare for å ryke ut. Boilesen er ny på skadelista, som allerede har Høgli, Ankersen og Falk.

Men erfaringen ellers er det lite å utsette på, de deltok i gruppespillet i CL sist sesong og kom seg videre til Europa League, hvor de røk for finalisten Ajax. Hjemme i Parken er de normalt knallsterke og nå må de vise at sesongåpningen har vært en glipp.

Vardar er ikke det mest europeisk anerkjente laget, men har deltatt med jevne mellomrom siden 2012 og røket ut i første kvalifiseringshinder ved hver anledning - inntil i år. Den viktige midtbanespillerne Petkovski er ute med skade, midtbanekollega Jighauri er tvilsom.

Men det er en klar kvalitetsforskjell mellom lagene, se bare på UEFA-rankingen. Vardar er på 262. plass, FCK på 52.

Apoel Nicosia - Viitorul, H 1,68

Viitorul vant første kamp 1-0 og Apoel er i samme scenario som mot Rosenborg sist sesong - de må vinne hjemme for å avansere til siste playoffrunde. Vinne hjemme gjør de dog ofte, og 4-0-1 var hjemmetallene deres i Europa League sist sesong.

Kypriotene er blitt som veteraner i Europa-sammenheng å regne, noe deres 69. plass på UEFA-rankingen bevitner. De kom helt til sekstendelsfinalen i EL sist sesong, etter blant annet å ha slått ut Athletic Bilbao på veien.

Nykommeren Poté og forsvarer Ioannou er ute med skader.

Gjestene fra Romania har ikke fått en god start på hjemlig serie og har tapt to av de første tre kampene i ligaen. De ble seriemester forrige sesong, men ikke takket være bortestatistikken - gjestene er klart best på eget gress.

Rumenerne er ikke spesielt ofte med i dette selskapet og ligger på en 246. plass på UEFAs klubbrangering. Dette er faktisk aller første gang de deltar i CL-kvalifisering. Tucudean er suspendert og gjestene har også solgt to spillere siden sist.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 20.25.

Ludogorets + Legia Warszawa, samlet odds 2,98.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Ludogorets - Hapoel Be'er-Sheva, H 1,75

Kampen i Israel endte 2-0 til Hapoel, som har et glitrende utgangspunkt. Ludogorets lurer nok på hvordan de dro fra kampen uten å score mål, etter rapportene hadde de flere gedigne sjanser i løpet av kampen.

Vertene er blitt en gjenganger i Champions League-gruppespillet og har deltatt flere ganger de seneste årene, også så sent som i fjor. Bulgarias klart beste lag har dermed fått en solid rutine og en fin-fin 50. plass på UEFAs klubbkoeffisient-liste.

Det er på hjemmebane de stort sett gjør jobben og forrige sesong rystet de både Arsenal og PSG på hjemmegress. De vant 4-1 i forrige hjemmekamp i kvalifiseringen etter et 2-1-tap borte.

Gjestene har blitt en Sportspill-favoritt, mye fordi de ofte blir undervurdert på hjemmebane. På reisefot er de langt skrøpeligere, selv om de vant forrige bortekamp i kvalifisering. I serien er det enorm forskjell på Hapoel hjemme og borte.

Bortelaget har hatt en fraværskrise på topp, men nigerianske Nwakaeme har virkelig båret laget i denne perioden. Angriperne Ben Sahar, Elyaniv Barda, Niv Zrihen og Isaac Cuenca er alle ute fortsatt, mens nysigneringen Thomas Pekhart er ventet å start på benken.

Ludogorets er nødt til å vinne med minst to mål og mot bortesvake Hapoel skal seier være mulig. Om de vinner nok tar vi ikke stilling til, vi bare anbefaler H til 1,75.

Legia Warszawa - Astana, H 1,70

Astana vant 3-1 i første kamp og dermed må Legia opp mange hakk for å kunne avansere til siste kvalifiseringsrunde. De vant serien forrige sesong, men ikke takket være deres gode hjemmestatistikk - faktisk var de klart best på bortebane. Årets sesongåpning har vært skuffende, med fire poeng på tre kamper.

Men erfaring har Legia mye av, de deltok i gruppespillet av Champions League så sent som sist sesong og har deltatt jevnlig i Europa de siste sesongene. 61. plass på UEFA-rankingen er resultatet.

Gjestene fra Kasakhstan har et flott utgangspunkt og er avhengige av det - de har 1-4-4 på bortebane i Champions League-sammenheng siden dbeuten i 2015, med seier i Latvia tidligere i sommer som eneste høydepunkt.

Også bortelaget har deltatt i Europa jevnlig de siste sesongene, især i Europa League. 96. plass har de på UEFA-rankingen.

Legia er nødt til å vinne denne hjemmekampen og skal også være det beste laget. Vi backer polakkene til 1,70 og får totaloddsen 2,98 på vår dobbel.

