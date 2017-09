Rosenborg kan alltid score

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Et formidabelt langoddsprogram venter denne torsdagen med første gruppespillrunde i Europa League og hele 24 kamper all den tid det er tolv grupper a fire lag. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme.

Real Sociedad - Rosenborg - begge lag scorer - 1,90 (spillestopp kl 21.00)

Kanonstart i La Liga for Real Sociedad som står med full pott og ni poeng etter de tre første serierundene. Serieåpnet med en knallsterk borteseier mot Celta Vigo (3-2), fulgte opp med en overbevisende 3-0 seier hjemme mot Villarreal og i helgen ble det flotte 4-2 borte mot Deportivo La Coruna.

Rosenborg tok seg overraskende til gruppespillet på bekostning av Ajax, men i sannhetens navn skal det sies at laget hadde marginene med seg i hjemmekampen på Lerkendal. Torsdag er det betydelig tøffere motstand som venter.

Det som kan tale til Rosenborgs fordel er at Real Sociedad søndag kveld skal ta imot Real Madrid til seriekamp hjemme. Og med tanke på laget er ubeseiret i den hjemlige serien, kan seriespillet da stjele fokus.

Rosenborg har nærmest i sitt DNA å score mål og med spillere som Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro og Matthias Vilhjlamsson i sine rekker, så har de også spillere som kan gjøre det.

Det blir blytung får med seg poeng, men objektet begge lag scorer er en fin variant i denne kampen. 1,90 i odds på at så skjer er bra betalt.

Hapoel Beer Sheva - Lugano H 1,45

Tilsynelatende grønt lys på hjemmeseier i denne. Israelske Hapoel var med i gruppespillet sist sesong og tok seg også videre til sluttspillet, etter å ha endt på 2. plass i sin gruppe. Der ble det stopp i 16-delsfinalen mot Besiktas. Var med i Champions League-kvaliken nå, men røk der på bortemålsregelen for Maribor (2-1 hjemme og 0-1 borte).

Sveitsiske Lugano har ikke vært med i Europa siden 2002/03 sesongen, men ble altså nummer tre i den sveitsiske serien forrige sesong og er går direkte inn i gruppespillet. 7-3-8 på bortebane forrige sesong, men har innledet svakt denne sesongen og står med 8 poeng etter sju seriekamper.

Hapoel Beer Sheva gjorde det strålende i gruppespillet forrige sesong, er sterke hjemme og selv om 1,45 på hjemmeseier er labert, tar vi med denne i kombinasjon med begge lag scorer i kampen Real Sociedad mot Rosenborg. Totalodds 2,76.