Rösler er sulten på cupsuksess

Tirsdagens langoddsprogram er i stor grad preget av den engelske ligacupen, som har sin første runde i aften. Det spilles fotball på resten av kontinentet også, mest interessant er supercup-finalen til UEFA mellom Real Madrid og Manchester United.

Det ble en nedtur mandag, uten tilbakebetaling på to tips. St. Pauli mistet sin ledelse to ganger, mens Vålerenga var fryktelig tafatte på Marienlyst.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Peterborough + Fleetwood, samlet odds 2,92.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.



Fleetwood - Carlisle, H 1,85

Uwe Rösler Fleetwood-lag har ikke kommet seg til andre runde av ligacupen siden de ble et Football League-lag etter opprykket for fem sesonger siden. Den tidligere Viking- og Lillestrøm-treneren har uttalt at han ønsker å gjøre noe med det i kveld.

Fleetwood fikk en perfekt start på sesongen med sin 2-0.seier over nynedrykkede Rotherham i helgens serieåpning i League One. Vi husker hvordan Rösler gjorde Fleetwood til et topplag forrige sesong, med fjerdeplass og tap i playoffen, med sterke 12-8-3 på hjemmebane.

Rösler har uttalt at det kommer til å bli en viss rotasjon i laget, for å gi flere spillere muligheten til å vise seg frem. Men han forsikrer fansen ved å si at det er gode spillere som kommer inn. Vertene er uten fravær.

Gjestene er inne i en liten skadekrise. En allerede tynn tropp fikk hele fire midtbanespillere skadet i sesongoppkjøringen og jommen ble ikke forsvareren Tom Parkes skadet i sesongåpningen også, som de for øvrig tapte 1-2 hjemme for Swindon.

Carlisle ligger på nivået under Fleetwood, altså League Two, hvor de havnet på playoffplass forrige sesong. Da var de marginalt bedre på eget gress.

Selv om Fleetwoods hovedmål er å rykke opp denne sesongen, betviler vi ikke Röslers ambisjoner også i cupen. Selv et roterende Fleetwood-lag skal ha gode vinnersjanser mot et skadeplaget Carlisle og vi spiller H til 1,85.

Peterborough United - Barnet, H 1,58

Også Peterborough fikk en god start i helgens League One-åpning med sin viktige 2-1-seier over Plymouth på hjemmebane. «Posh» endte midt på tabellen forrige sesong og har playoffambisjoner i denne. Likevel skal manager Grant McCann ifølge lokale medier stille med toppet lag i denne cupkampen, og ligacupen skal angivelig stå høyt på prioriteringslisten denne sesongen.

Den viktige angriperen Marcus Maddison er tvilsom, mens nykommeren Ricky Miller er suspendrt og Jermaine Anderson er skadet. Kun førstnevnte spilte i helgen.

Barnet åpnet sin sesong med poengdeling og 2-2 borte mot nyopprykkede og hardtsatsende Forest Green Rovers i helgen, de spiller på nivået under Peterborough, League Two. De havnet litt under midt på tabellen i denne divisjonen sist sesong, men gjorde det bedre borte enn hjemme.

Hele tre spillere er tvilsomme for gjestene. Jack Taylor er suspendert og John Akinde mister definitivt kampen.

Hvis Peterborough satser på cupen, skal de ha få problemer med å slå ut League Two-laget Barnet. Vi spiller H til 1,58 og får totaloddsen 2,92 på vår dobbel.

