Rotherham har stått opp fra de døde

Siden de har spredd kampene utover denne romjulen, er det et par interessante kamper fra England også i dag, med Aston Villa - Leeds som høydepunkt. Det er også full rulle i nattens NHL.

All honnør til Tottenham i går, de spolerte vårt uavgjort-spill med en fantastisk andreomgang.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Rotherham - Burton Albion, H 2,75.

Rotherham ligger fortsatt helt sist med 13 poeng fra 23 kamper totalt, men det er bedringen den siste tiden som får oss til å backe vertene. De to siste hjemmekampene har de nemlig slått bunnkollegene Wigan (3-2 på Boxing Day) og Queens Park Rangers (1-0). Mellom disse seirene har de ettmålstap borte mot topplagene Fulham og Sheffield Wednesday.

Tolv av 13 poeng er tatt på hjemmebane og 3-3-5 er tallene på eget gress totalt. Forvsarer Kelvin Wilson er tilbake etter skade.

Vi gikk mot Burton borte mot Aston Villa på mandag, og de tapte til slutt 2-1 etter en god innsats. De har dermed fire tap på rad og på reisefot ser det adskillig verre ut: de siste seks bortekamper har gitt ett poeng. Statistikken totalt er 0-5-7 på reisefot.

Fem spillere er tvilsomme for gjestene, Ward, McFadzean, Turner, Miller og Choudhury.

Her må vi backe vertene. De har vist klar fremgang, står med to rake hjemmeseirer og møter et Burton-lag som ikke burde vært favoritt med sin bortestatistikk og form generelt.

Da synes hjemmeseieren til 2,75 å være et meget fornuftig spill.