Saint-Etienne med super statistikk

Fredagens langoddsprogram byr på Premier League-fotball, på Ligue 1 fra Frankrike og bundesliga, dansk superliga og full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Det ble en helt grei torsdag for Nettavisen/Sportspills oddstips. Dessverre så utlignet Athletic Bilbao borte mot Östersund i sluttminuttene og vi mistet denne. Men Bate Borisov innfridde hjemme mot FC Köln til 2,80 i odds, men all den tid dobbelen med seier til Nice og over 2,5 mål i Zenit mot Rosenborg helller ikke gikk inn, ble det ørlite minus på oddstipsene torsdag.

Onsdag ble det klaff for begge våre to oddstips. Singelspillene på Manchester United (pause/fulltid dobbel U/B) og på Juventus (pause/fulltid dobbel U/H) til hhv 4,00 og 3,50 i odds, satt begge perfekt.



Tirsdag ble det klaff på to av tre Champions League-tips og spesielt singelspillet på Spartak Moskva hjemme mot Sevilla var en godbit. 5-1 vant russerne til herlige 3,80 i odds. Dobbelen med seire til Manchester City og RB Leipzig gikk også inn til 2,90 i odds.

Saint-Etienne - Montpellier H 2,05 (spillestopp kl 20.40)





Kanonstart for hjemmelaget som ligger på 3. plass med 17 poeng etter rekken 5-2-2. Som vanlig leverer Saint-Etienne på hjemmebane (3-2-0). Alexander Søderlund har kommet inn som innbytter i de tre siste kampene, mens Ole Kristian Selnæs ikke har vært med i de to siste.

Montpellier er det eneste laget som tatt poeng fra suverene PSG denne sesongen. Det gjorde det på hjemmebane tredje sist (0-0). Fulgte opp med sterkt bortepoeng mot Monaco nest sist (1-1) og slo skuffelsen Nice 2-0 hjemme sist. Er normalt ikke noe stort bortelag, og hadde 2-4-13 på bortebane forrige sesong og har innledet med 1-1-2 på bortebane denne sesongen.

5-0-0 på de fem siste tilsvarende seriekampene og hjemmesterke Saint-Etienne spilles til klart godkjente 2,05 i odds.