Sam Allardyce må glemme cupen

Det er FA cup-helg og alle Premier League-lagene skal i aksjon i løpet av denne helgen. Lørdag spiller lag som Arsenal og Manchester United. Ellers er det øvelser i både Tour de Ski og for skiskytterne. Dagen avsluttes med full runde i NHL.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Bolton - Crystal Palace, H 3,30.

Hjemmelaget virker innstilt på å gjøre oppholdet i League One så kort som mulig, etter de rykket ned fra Championship forrige sesong. De ligger på andreplass - som gir direkte opprykk - og har en solid form med 13 poeng fra de siste seks kampene sine.

Også de har en betydelig hjemmestyrke, med knallsterke syv seirer på rappen i League One. Tallene totalt er nesten like sterke, 9-3-1.

To nivåer skiller lagene også i dette oppgjøret.

Det som skulle bli Sam Allardyces første kamp med virkelige seierssjanser og hjemmedebut på mandag, det ble en skuffelse og 1-2-tap for daværende jumbo Swansea. Dermed ligger the Eagles kun poenget over nedrykksplass i Premier League og det er utvilsomt der fokuset må ligge.

Med hurtige vinger og en kontringssterk spillestil, har Palace forholdene til rette for å gjøre det skarpt på bortebane. 2-3-5 er likevel tallene borte i ligaen så langt. Den ene av disse vingene, Wilfried Zaha, er borte i Afrikamesterskapet. Det er også Bakary Sako.

Spissene Christian Benteke og Connor Wickham er ikke med i troppen, det baner vei for debuten til Loic Remy. James McArthur, Jason Puncheon, Scott Dann, første- og andrekeeper Steve Mandanda og Wayne Hennessey er heller ikke med i troppen.

Igjen fristes vi et lite sjokk. Palace må prioritere ligaen og dette blir en skikkelig bra mulighet for Bolton. 3,30 er spennende odds på et sjokk i denne kampen.

