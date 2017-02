Sander Berge og co. burde ikke vært favoritt

På torsdagens langoddsprogram er det mye spennende å velge i. I alpin-VM er det storslalåm for kvinner, i VM i skiskyting er det normaldistansens for herrer og en rekke spennende kamper spilles i Europa League. Tottenham og Manchester United er blant lagene som skal i aksjon der. Dagen avsluttes med åtte NHL-kamper.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Selv de norske skiskytterjentene traff bedre enn oss i går og vi beklager at tre oddstips endte uten tilbakebetaling. Det betyr ikke at vi safer i dag.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Astra Giurgiu - Genk, H 2,85.

Sekstendelsfinale i Europa League, første kamp av to. Hjemmelaget avanserte fra en tøff gruppe i med Roma, Austria Wien og Viktoria Plzen i høst og viste at Europa League er øverste prioritet. Har levert så der i ligaen denne sesongen, men åpnet vårsesongen med 1-0-seier for to uker siden og har nå vunnet sine fire siste ligakamper. Forrige kamp ble avlyst, så de har hatt et avbrekk på to uker siden forrige tellende kamp.

Vertene plukket bare to poeng på tre hjemmekamper i høst og hjemmestatistikken i ligaen er beskjedne 5-2-4. Men de to siste hjemmekampene i ligaen er begge vunnet.

To spillere er suspendert for hjemmelaget, Boubacar Mansaly og Florin Lovin.

Solgt nøkkelspillerne

Som så ofte skjer med spillere som presterer bra i ligaer som den belgiske, de plir plukket opp. Leon Bailey og Wilfried Ndidi er nøkkelspillerne som har forlatt Genk i januar og blitt erstattet av for eksempel Sander Berge.

Genk er, i motsetning til Astra, midt i sesong og har alt spilt tre kamper i februar, som har endt med sterke syv poeng og null baklengsmål. Syvendeplass i ligaen er dog under pari og det kan hende trykket ble for stort i høst, da de også spilte Europa League. Det var hjemme de gjorde jobben i gruppespillet og alle tre hjemmekamper ble vunnet, borte tapte de to av tre. Bortestatistikken er svake 3-3-7 i ligaen.

Toppscorer Karelis mister kampen, det gjør også førstekeeper Bizot og uviktige Vanzeir.

Genk er svake borte og møter i dag et topp motivert hjemmelag med uthvilte bein. Astra vet at det er i hjemmekampen de må gjøre det og 2,85 er spennende odds på hjemmeseieren her.

