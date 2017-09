Sarpsborg 08 jakter sølvplass

Sportspills øvrige mandagsmeny:

En herlig fotballuke står foran oss med Champions League både tirsdag og onsdag og Europa League torsdag. Mandagen byr på Eliteseriefotball, den byr på Premier League, La Liga, dansk superliga og den byr på flere interessante kamper i Allsvenskan.

Etter stang ut og uheldige kombinasjonsvalg på våre oddstips lørdag, ble det bedre sving over sakene søndag. Singelspillet på Sogndal borte mot Aalesund (odds 3,35) satt, det samme gjorde dobbelen med seire til Kristiansund og Mjøndalen til flotte 3,64 i dobbelodds.

Sarpsborg 08 - Odd H 1,65 (spillestopp kl 18.55)

Onsdag kveld kvalifiserte Sarpsborg 08 seg til cupfinalen etter en overbevisende 3-0 seier mot Vålerenga i Oslo. Det var en solid oppreisning etter sist søndags havari i Tromsø, der laget røk 0-5. Trener Geir Bakke fikk hard kritikk av lokalpressen etter den kampen for å ha rokert i overkant mye på sitt lag (sju endringer). I kveld kan Sarpsborg 08 gjeninnta andreplassen fra Brann all den tid bergenslaget tapte 1-2 borte mot nettopp Vålerenga i går kveld. 6-4-1 er tallen på hjemmebane for Sarpsborg 08 denne sesongen. Bortsett fra Andreas Albech som må sone karantene for tre gule kort har Geir Bakke alle sine menn tilgjengelig.

Odd vant en meget sjanserik kamp hjemme mot Aalesund forrige kamp med 3-2, men prestasjonsmessig var det ikke allverden. Borte mot Tromsø torsdag kveld (hengekamp), kom laget tilbake to ganger og berget ett poeng. Ligger på 7. plass med 32 poeng, men har for langt opp til medaljekampen. Svake 2-3-6 på bortebane. Viktige Jone Samuelsen returnerer etter karantene i kveld.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende, i kveld er det klar fordel hjemmelaget, 1,65 er kjip odds, men likevel det opplagte valget.

AGF - FC Midtjylland over 2,5 mål - 1,60 (spillestopp kl 18.55)

Meget ustabile AGF gikk fra 1-4 tap hjemme mot Randers, til 2-1 seier borte mot serieleder FC Nordsjælland og ligger på 10. plass.

FC Midtjylland vil ta seg forbi tre lag og avanseret til andreplass dersom de vinner i kveld. 20-16 i målforskjell på ni seriekamper betyr fire mål i snitt per kamp for offensivt anlagte FC Midtjylland.

At denne blir også blir målrik synes opplagt og over 2,5 mål til 1,60 i odds, spilles i kombinasjon med seier til Sarpsborg 08. Totalodds 2,64.