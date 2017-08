Sarpsborg fortsetter der de slapp

For en deilig fotballsøndag som venter oss! Endelig er Eliteserien tilbake med full runde, OBOS-ligaen stiller med sine beste kort og engelsk Premier League gir en forsmak med Community Shield-finalen mellom Arsenal og Chelsea - blant mye annet.

Lørdag ble en skikkelig møkkadag, med null treff på tre tips - og Bayerns sene utlikning mot Dortmund som toppen av kransekaka.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Sarpsborg 08 + Florø, samlet odds 3,32.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Sarpsborg 08 - FK Haugesund, H 1,75

Hjemmelaget må svare på Rosenborgs 4-1-seier over Kristiansund lørdag, for før sin hjemmekamp er de åtte poeng bak serielederen. Sarpingene avsluttet vårsesongen på best mulig vis med en sen borteseier over Brann i Bergen, etter fire rake kamper uten seier. De har hatt helt spillefri i sommerferien og stiller uthvilte til start.

Hjemme i Østfold har kun Rosenborg tatt tre poeng fra sarpingene, som har 5-3-1 på eget gress. Tilsvarende kamp i fjor endte imidlertid 0-1 i serieåpningen.

Både Andreas Albech og Anders Trondsen er suspenderte. Matti Lund Nilsen returnerer fra sin karantene, Joackim Jørgensen er tvilsom og Amin Asker er aktuell for en ny debut.

FKH har ikke hatt helt sommerferie, de var opptatte med å ryke ut for Lech Poznan i EL-kvalifiseringen. Men inn mot sommerferien var de Eliteseriens klare formlag, med 13 poeng på de siste fem kampene før avbrekket.

Det er imidlertid ganske stor forskjell på Haugesund borte og hjemme, selv om 3-1-4 ikke er katastrofale bortetall. Dagens kamp spilles på kunstgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig.

Vegard Skjerve er suspendert, mens kapteinen Filip Kiss er solgt - et ufattelig stort savn i denne høstsesongen.

Sarpingene er knallsterke hjemme, er mer uthvilte og bør utnytte det mot et Haugesund-lag uten sin kanskje viktigste spiller de siste par sesongene. H spilles til 1,75.

Florø - Kongsvinger, H 1,90

Hjemmelaget har virkelig knekket OBOS-ligakoden og de nyopprykkede står nå med vanvittige seks trepoengere på rad, en form ingen er i nærheten av å matche. De scorer for moro skyld for tiden og har puttet åtte mål på de to kampene etter ferien.

Hjemme på vestlandet har de hatt sine problemer, men mest mot topplagene. 3-3-2 er likevel ikke en spesielt sterk hjemmestatistikk. Ingen suspensjoner plager vertene.

KIL så ut til å være på vei opp inn mot sommerferien, men har tapt de to kampene etter avbrekket, 2-1 borte for Start og 1-3 hjemme for Ull/Kisa. Dermed er det bare tre poeng ned til Fredrikstad på kvalifiseringsplass.

2-3-3 er ikke aller verst bortetall for gjestene, men naturgressunderlaget taler ikke til deres fordel i kveld.

Florø virker ustoppelige og KIL sliter igjen med formen: H spilles til 1,90 og gir oss totaloddsen 3,32 på vår dobbel.

