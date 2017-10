Sarpsborg må ha tre poeng

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi har lagt bak oss en bra helg tipsmessig, selv om lørdagen kun inneholdt treff på poengdelingen mellom Liverpool og Manchester United. Fredag satt singelspillene på Birmingham (tre i odds) og Lyon (2,10 i odds), og søndag ble det treff for to av tre dobler. Kombinasjonen Molde/Mjøndalen (totalodds 3,00) og kombinasjonen Vålerenga/Inter (totalodds 3,24).

Mandagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr på både Eliteseriefotball, Premier League, Allsvenskan, La Liga og Serie A blant mye annet.

Sarpsborg 08 - Stabæk H 1,50 (spillestopp kl 18.55)

Moldes overtidsmål og tre poeng hjemme mot Brann søndag kveld, gjør at Sarpsborg må vinne kveldens kamp for å gjeninnta andreplassen på tabellen. Står med 42 poeng før kveldens kamp, Molde står med 44, mens Brann på 4. plass står med 40. Seier i kveld vil altså bringe Sarpsborg 08 fem poeng foran Brann.

Viktige Sigurd Rosted må sone karantene i kveld, ellers har ikke trener Geir Bakke mannskapsbekymringer. Meget solide 7-4-1 på hjemmebane, og sterkt bortepoeng mot Rosenborg sist. Stabæk på sin side må unnvære toppscorer Oli Omoijuanfo som er skadet.

0-3-1 på de fire siste tilsvarende i Eliteserien, men i kveld bør den statistikken brytes. 1,50 på hjemmeseier er meget laber odds, men det får passere.

Kalmar - Hammarby H 1,88 (spillestopp kl 18.55)

Skuffende sesong for Kalmar i Allsvenskan som ligger på 12. plass (av totalt 16 lag) med sine 29 poeng. Ned til Jönköpings Södra på 14. plass og kvalikplass er det ikke mer enn fire poeng. Sistnevnte har tre kamper igjen, mens Kalmar har fire. Tre poeng i kveld vil langt på vei sikre ny kontrakt for Kalmar. 6-2-5 totalt på hjemmebane. Nanne Bergstrand overtok som trener for Kalmar tidligere i sesongen, etter å ha fått sparken i nettopp Hammarby litt tidligere i år.

Hammarby har 34 poeng og er dermed klar for ny sesong i Allsvenskan. Har variert i prestasjonene gjennom hele sesongen, er ikke noe stort bortelag (3-4-6). Moderate 1-3-2 på de seks siste seriekampene.

5-2-0 på de sju siste tilsvarende og et tagget hjemmelag skal ha gode sjanser til tre poeng. 1,88 på hjemmeseier er ok odds og spilles i kombinasjon med seier til Sarpsborg 08. Totalodds 2,82.