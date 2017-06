Sarpsborg slår svekket Molde

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 2: Aalesund med eventyrlig statistikk mot Haugesund

Oddssingel OBOS-ligaen: Mjøndalen får ny opptur

Odds OBOS-ligaen: Feite hjemmeoddser i flere kamper

Tippetips: Rosenborg slår tilbake

V4/V5 Klampenborg: Herlig søndagsgalopp fra Danmark

En herlig langoddssøndag står foran oss med seks kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det en rekke kamper i Allsvenskan og Superettan og det vrimler av kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det er bra med spennende objekter.

Sarpsborg 08 - Molde H 1,80 (spillestopp kl 17.55)

Det ble en relativt sjansefattig affære da Sarpsborg spilte 0-0 mot Haugesund forrige helg, og totalt sett var Haugesund best i den kampen. Det betyr at avstanden opp til serieleder Rosenborg fortsatt er på ett poeng. På eget gress har de vært meget sterke denne sesongen og kun tapt for Rosenborg. 4-1-1 er tallene så langt. Søndag returnerer både Joachim Thomassen og Ole Jørgen Halvorsen fra karantene, og det betyr at trener Geir Bakke har en skadefri tropp å velge fra.

Tre tap og krisestemning har blitt avløst av to strake seire og optimisme i rosenes by. Sist helg ble Stabæk slått 3-1 på eget gress og nå skiller plutselig bare fem poeng opp til tabelltoppen.Ole Gunnar Solskjærs menn har vært ustabile på reisefot så langt, med 2-2-2. Viktige spillere som Babacar Sarr og Fredrik Aursnes må begge sone karantene søndag.

Sarpsborg vant tilsvarende kamp forrige sesong med 4-0 og 1,80 på hjemmeseier mot et klart svekket Molde-lag er bra odds og spilles.

Levanger - Åsane H 1,80 (spillestopp kl 17.55)

Magnus Powell hadde behov for en måned for å få fart på Levanger, men nå ser det virkelig lovende ut igjen. De siste fire kampene har gitt hele ti poeng og forrige helg tok de en meget sterk borteseier over et Elverum-lag i form. Levanger ligger på 7. plass med 14 poeng

De har lagt nytt kunstgress på Moan og ikke fått uttelling i form av poeng, 1-2-2 er svake tall så langt. Forrige hjemmekamp ble imidlertid vunnet med 3-1 over Fredrikstad og tilsvarende kamp i fjor endte 1-0.

Åsane har nå fem kamper på rappen uten nederlag, selv om de måtte kjempe hardt for å redde ett poeng mot Strømmen i forrige hjemmekamp. Det er på eget kunstgress de har levert best så langt, bortetallene er mer beskjedne 1-1-3.

2-2 og 1-0 i de to siste tilsvarende og det skal være bra sjanse for hjemmeseier her. 1,80 er helt ok odds og vi kombinerer seier til Levanger med seier til Sarpsborg. Totalodds 3,24.